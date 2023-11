Estimades Fires

Si un moment de les Fires em manté en estat de levitació són els focs, en especial el coet que em recorda el murmuri del raig d’aigua quan s’obre un sortidor, segueix un silenci fins que es destapa una ampolla de cava i veig com l’escuma lluminosa s’escampa i acoloreix el cel negre, i aleshores feliç brindo perquè aviat la murga de les Fires que semblava no tenir fi s’haurà acabat. Com veieu de nostàlgia poca, poc podria dir com a criatura o com adolescent de les Fires de Girona, en tot cas de les de Figueres, però la veritat no sabria per on començar, potser perquè no tinc el costum de ventilar la meva vida com el qui espolsa una flassada des del balcó, a més penso que enmig d’una multitud es fa difícil trobar alguna cosa aprofitable, per no parlar de la meva malfiança de la cosa nostàlgica, una nostàlgia que no deixa de ser un arbre de Nadal. Com la vivència que guardem del dia, posem pel cas, que la nostra mare ens deixà sols damunt un cavall dels cavallets, no sol ser agradable, sinó més aviat aterridora, cada cop que la recordem, d’una manera inconscient l’adornem ara amb una garlanda, ara amb una llumeta. La nostàlgia sol ser veure un arbre de Nadal on només hi ha un avet. Aquest ardit de la memòria explica que la infància sigui el paradís on ens refugiem quan la vida no agafa el camí que havíem previst.

No hi ha any que el consistori no emeti un decret que obliga a totes les persones empadronades a Girona, sense excloure els passavolants, a participar activament de tots els actes de les Fires, que a la pràctica vol dir que s’hauran de divertir, ho vulguin o no, que vostè no es troba bé i no pot apropar-se fins a la Copa per escoltar un concert, no es preocupi, nosaltres li portem la música a casa –tant és que la música sigui infame, o que el nen que habita un cos d’home i que es diu Valtònyc okupi d’imprevist l’escenari, el que importa és que vostè senti el magnetisme de l’estridència– i no caldrà que obri la finestra, nosaltres, els que vetllem sempre pel seu benestar, li portarem la música fins al seu dormitori, i ara no ens digui que no el deixem llegir o que el xum xum li impedeix complir amb la parella perquè és dissabte, perquè si fos així quedaríeu exclosos dels gironins pota negra i us delataríeu com un cendrer que no s’ha buidat, o encara pitjor, en un d’aquests desertors que quan arriben les nostres Fires abandonen la ciutat perquè diuen que no es pot viure ni de dia ni de nit.

La tabarra que genera la festa major, igual que el riure, va per barris. La zona de l’Eixample ha de ser privilegiada perquè en prou feines els deu arribar l’enrenou, zones com la plaça Independència, barri antic, l’entorn del Parc del Migdia, la Devesa, Montjuïc són les que més pateixen la idea que descansar i dormir estan sobrevalorats, a mi m’han arribat a tremolar les persianes de casa. No sé si l’alcalde i els regidors, en particular els responsables del negociat d’entreteniment i esbarjo, han pensat que hi ha gent que treballa, que s’han de llevar aviat, que han de conduir i una música a tot drap a la una, les dues o les tres de la matinada ves quina gràcia. Comprenc que no tot en els concerts és panem et circenses, sinó que hi ha catarsi, litúrgia, companyia, diversió, però seria molt demanar reduir els decibels o que comencessin abans per acabar abans?

La contaminació acústica per descomptat no l’ha inventat Girona, és una pandèmia que afecta la totalitat de les poblacions, altres coses potser no, però si una cosa saben fer bé els ajuntaments és organitzar saraus sorollosos per maltractar els seus ciutadans.