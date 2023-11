Prohibir no és educar

Apartir d’una certa edat prohibir no serveix per educar. De fet prohibir no serveix mai, per educar. Serveix per ser pràctic quan són molt petits i per a què no prenguin mal. Serveix l’advertència, l’escarment. Però a mesura que es fan grans, si continues confiant en el càstig, en l’escridassada, en la prohibició i fins i tot en la cleca estàs abocat al fracàs. Estàs abocat a que t’enganyin perquè són més llestos que tu i en tenen més ganes. Estàs abocat a les drogues, el sexe precoç, a l’ús indiscriminat d’internet, indiscriminat i perillós, i a què, en definitiva, facin el que vulguin i sense consultar-te perquè no et tenen confiança i només et tenen por. Por de la por que no té profit. Por estèril.

Educar és el que importa però és molt difícil. En les edats a partir dels 12 costa molt fer de pare si no ets ja un pare. Si no has treballat bé la teva relació amb la teva filla des del dia que va néixer, si no has canviat bolquers, si no t’has llevat a mitjanit per donar-li el biberó, si no t’has esforçat a enfortir el vincle primer animal i després civilitzat és molt difícil que ara et cregui. És molt difícil que ni tan sols et consideri una persona digna de ser escoltada i creguda. T’obeirà o ho farà veure perquè no té més remei. Però només tindràs aquest poder, i cap autoritat i cap capacitat de reacció en la seva vida.

Educar és el que més costa. Has de tenir paciència, has de ser perseverant, has de tenir por i guardar-te-la, i has d’entendre que l’única eina realment vàlida que li pots llegar als teus fills és la llibertat. La llibertat i saber què fer-ne. Els lavabos d’homes de les discoteques a les 4 de la matinada estan plens de noies que ho tenien tot prohibit.

Les prohibicions formen part d’una altra època. D’una altra època en la Història en general. D’una altra època en la història de la teva vida i de la vida de la teva filla.

Prohibir és covard però sobretot és mandrós. Li deus a la teva filla alguna cosa més que aquesta peresa. El debat sobre l’ús dels mòbils i d’internet es falsifica establint edats fixes com si tots els fills maduressin de la mateixa manera i com si tots els pares els paressin la mateixa atenció. No es tracta de dir si un nen o una nena poden utilitzar el mòbil o Instagram a partir dels 13 o dels 16 anys. Es tracta de parlar amb els teus fills, de parlar-hi des de que són molts petits, d’explicar què és cada cosa, per a què serveix, quins avantatges té i quins perills comporta. Es tracta que coneguin la realitat en tota la seva amplitud perquè només des del coneixement podem créixer, gaudir i defensar-nos. Això és educar. No es tracta de prohibir. Es tracta de conèixer. No es tracta de tenir 13, 14 o 15 anys. Es tracta d’aprendre i de madurar. Algú ha d’ensenyar-te’n.

Cada vegada que es plantegen els debats sobre l’accés dels nens a internet o a qualsevol altra circumstància es fa des de la deixadesa, es fa des de la vulgaritat del cànon igualitari perquè els pares no hagin de pensar i en tinguin prou de saber en quin aniversari han de regalar què. El que és molt important que entenguis és que tu no triaràs l’edat en què el teu fill serà a Instagram. Molt probablement el teu fill ja miri Instagram encara que li hagis prohibit. El que pots triar, l’única cosa que de fet pots triar és qui li ensenya què és Instagram i com s’utilitza, i com li poden fer mal. Però per això has d’estar disposat a invertir moltes hores de conversa i amb molta paciència, i jo conec pocs pares que estiguin disposats a fer aquest esforç i en conec a cabassos que se senten molt més segurs i còmodes en la fal·làcia que prohibint controlen, que no és res més que la deixadesa de voler viure com si no haguessin tingut fills.

Jo no sé si soc un bon pare. El que més vull a la vida és ser un bon pare però de veritat que no n’estic segur perquè encara no he pogut veure el resultat. Pot ser que d’aquí uns anys miri a la meva filla i m’adoni que tot m’ha sortit molt malament. No ho dic per fer-me el modest, ho dic perquè pot perfectament ser. Però el que segur que ni en el pitjor dels casos ningú no podrà negar-me és que vaig ser sempre al seu costat. Per bé o per mal he estat sempre a la vora, parlant amb ella, sabent què pensa, mirant què fa i amb qui. Quan et dic que molt probablement el teu fill ja sigui a Instagram, o el miri amb regularitat per molt que tu li hagis prohibit, t’ho dic perquè veig què fan les amigues de la meva filla amb les prohibicions dels seus pares més estrictes.

No hi ha edats fixes. Hi ha el temps i la qualitat del temps que has dedicat als teus fills. No hi ha zones prohibides, hi ha zones que requereixen una especial informació i una especial intel·ligència per saber-s’hi comportar sense córrer perill. Que les escoles hagin de regular l’ús dels mòbils dels teus fills és una derrota dels pares i de les famílies. Les escoles tenen dret a posar les seves normes per la convivència entre tots, però és patètic que s’exigeixi als mestres el que els pares no tenen ni la voluntat ni l’amor ni la decència de fer.

Mira el teu fill detingudament, sense pressa, i pregunta’t sincerament si l’estimes. Si t’interessa la persona que és. Quan tinguis la resposta no et caldrà que el Govern o l’escola et digui a quina edat has de donar-li les coses.