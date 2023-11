Aquest matí, en obrir l’ordinador, el primer que he vist en mirar els diaris locals m’ha entristit. Ens acaba de deixar una gran persona, col·loquialment en diríem un bon home. En parlarà molta gent, tenia bon nombre d’amics entre els quals, humilment, m’hi afegeixo. El vaig conèixer personalment quan, fa uns anys, vaig tenir l’honor de formar part del Patronat dels Premis Literaris de Girona, els Bertrana.

A partit d’aquí vaig anar coneixent un xic el seu historial, ell no en parlava mai del munt d’activitats que havia fet i que seguia fent –era un home senzill–, entre altres: professor, Alcalde de Lloret de Mar, Regidor de Cultura, President dels Bertrana, escriptor, etc. Sense oblidar que, com a activista cultural, no deixava mai d’atendre tothom qui l’hi demanava la seva col·laboració.

En el decurs de la meva permanència a les reunions dels Premis, jo que no he sigut mai un gran conversador, l’hi vaig dir col·loquialment, que tocava totes les tecles amb el seu caràcter inquiet i col·laborador, però ell no hi donava cap importància, era un home bonhomiós.

Els que el coneixien millor que jo, diran moltes més coses. Se’l trobarà molt a faltar. Ara, a l’hora del seu comiat, li desitgem, sincerament, que reposi en pau, ho té ben merescut. I pel que fa a la seva esposa, cal que s’agafi a tot el munt de records que l’hi ha deixat, i podrà trobar-hi consol. Adéu Joan! Que al cel siguis.