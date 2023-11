Tots coincidim en el fet que el turisme millora l’economia d’una ciutat, però què passa quan aquesta activitat acaba perjudicant els habitants locals?

Girona és una ciutat turística molt coneguda gràcies a: els seus carrers antics, botigues exclusives i la pràctica del ciclisme. Per això mateix, durant aquests últims anys, l’aparició a Girona de turistes relacionats amb la bicicleta ha incrementat considerablement.

Molts ciclistes de tot arreu del món escullen Girona com a destí turístic gràcies als nombrosos beneficis i condicions geogràfiques que té. Ara bé, tothom pensa que la popularitat d’un municipi és el millor que li pot passar, tots els establiments se’n beneficien; les immobiliàries, cafès, institucions culturals, etc. Però la població ho creu també que és beneficiós? Creuen que el turisme realment millora les condicions locals?

No han estat ni una ni dues vegades que he sentit avis queixar-se que el preu del pa s’ha disparat a causa del turisme ciclista constant, no han estat ni una ni dues vegades que he sentit els joves queixar-se de no poder independitzar-se a causa dels preus descomunals del lloguer.

Jo era una de les que creia que només hi havia beneficis en l’activitat turística, però després d’haver analitzat diverses opinions he arribat a la conclusió que el turisme no només és blanc, sinó que també consta de matisos grisos.

Confio no ser l’única que se sent impotent davant d’aquesta situació, estaria bé que ens tinguessin en compte, als gironins. Ens agradaria que prenguessin mesures per ajudar-nos. No tots ens podem permetre una pujada de preus en els productes alimentaris, no tots ens podem permetre pagar 200 euros de més del lloguer, no podem deixar que l’ànsia d’aprofitar-se dels turistes ens afecti notòriament.

Si tu ets una de les persones que creu que el turisme només beneficia, et convido a reflexionar des d’un altre punt de vista, i si no, t’animo igualment, mai està de més sensibilitzar-se amb els altres.