Estic veient des de Màlaga el partit de futbol entre el Rayo Vallecano i el Girona de l’11 de novembre de 2023 i no em resisteixo a enviar-los aquesta senzilla carta perquè sàpiguen que no romanem aliens al que aquest gran equip està aconseguint. Un cop més l’elenc català m’obliga a aixecar-me del sofà –no tot és perfecte–. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?, deia Lope en un dels seus poemes. Sí així se’m preguntés des d’aquesta estimada ciutat la resposta seria molt senzilla: un futbol del car, del bo, de molta categoria, que va a la veritat i és un exemple no per al futbol espanyol, sinó per al món sencer. Quin devessall físic –sense que amb prou feina es noti–!, quin gran joc en equip –on el llustre personal se supedita a l’èxit del conjunt–! i tot això amb un joc noble que no dona una puntada de peu a destemps i sap respectar el contrari. Un exemple per a tothom. Tant de bo hi hagi, per una vegada, una veritable justícia esportiva natural i al final de lliga puguem brindar i saltar tots junts brindant amb un bon cava català perquè el Girona hagi estat campió de Lliga. Visca el Girona!! Aúpa el Girona!!.