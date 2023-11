L’humor jueu entra a Gaza

S’hauria d’haver donat més difusió a les paraules del president israelià, Isaac Herzog, quan fa un mes va assegurar que tots els ciutadans de Gaza eren responsables de l’atac perpetrat per Hamàs. Ho va dir just abans de començar a massacrar palestins, suposo que com a justificació: si l’exèrcit israelià bombardeja hospitals, mata nens i dones i destrueix tot el que és destructible, és perquè els malalts són culpables, com ho són els nadons i les seves mares, i fins i tot els edificis. Per si no quedava prou clar que l’únic palestí bo és el palestí mort, va afegir que «no és certa aquesta retòrica que els civils no són conscients ni hi participen, això és fals, podrien haver-se aixecat, podrien haver lluitat contra aquest malvat règim que es va apoderar de Gaza». Diuen que el millor humor del segle XX va ser l’humor jueu, però en el segle XXI va pel camí de superar-se.

Se li hauria d’haver donat més difusió perquè, amb les seves paraules, el bon jan de Herzog declara franquistes a tots els espanyols que van viure sota el règim de Franco, que en lloc d’aixecar-se en armes es van dedicar a sobreviure, encara que per a això haguessin de treballar. Mereixien ser tots massacrats, per franquistes, la sort que vam tenir és que en aquella època l’humorista Herzog no tenia un exèrcit a les seves ordres, i dic «vam tenir» perquè a mi el franquisme em va enxampar essent un nen, és a dir, un culpable. Si durant la meva infància algú hagués llançat una bomba -llavors no hi havia míssils, una llàstima, tan bé que maten- a la meva habitació, causant un revoltim de torsos, braços i cames, indistingibles els meus dels dels meus Madelman, m’ho hauria ben merescut, per franquista.

De pas, el president israelià també està qualificant de nazis a tots els alemanys dels anys 30 i 40, per no haver-se aixecat contra Hitler. Tots ells, segons la tesi de Herzog, són responsables de les atrocitats del nazisme, per no haver lluitat contra aquest malvat règim. És a dir que Herzog, en un sketch digne del millor humor jueu, està culpant del nazisme als mateixos jueus alemanys que van ser gasejats i convertits en pantalles de làmpada i pastilles de sabó. No eren innocents, van ser tots responsables del seu propi Holocaust, i si no, que s’haguessin aixecat contra el nazisme. Paraula de Herzog, aquest comediant.