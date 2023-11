L’altre dia dinant en un restaurant amb el meu pare, vaig veure el col·lapse dels cambrers per la quantitat de gent que hi havia. La manca de cambrers és evident.

No és difícil adonar-se que aquest problema s’ha tornat més pronunciat en aquests últims anys. La professió de cambrer és essencial en la gastronomia i economia sent una de les bases de l’economia en el nostre país. La Covid-19 ha fet que molt d’aquests cambrers hagin canviat de professió.

Aquest problema pot portar diferents conseqüències com, el servei més lent, sobrecàrrega de personal o com els errors en les comandes, i això afecta tant els propietaris dels restaurants i bars, com als clients ja pot ser directament o indirectament.