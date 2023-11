Ajudar individualment Àfrica és com voler buidar el mar amb una galleda i, en certs casos, com el de la gironina que va haver de sortir de Kenya per no caure en una xarxa de prostitució, pot ser perillós. Les ajudes estil ONG són com una gota d’aigua en un camp ressec. Àfrica és un polvorí que pot afectar tot el món.

Els ajuts haurien de ser d’àmbit internacional, a l’engròs, i molt ben controlats perquè no se n’apoderessin les màfies locals. I ni així: al problema de la pobresa de l’Àfrica només hi veig dues solucions possibles. Una: intervenir-hi directament els països rics, i omplir el continent d’infraestructures –carreteres, trens, escoles, hospitals–, fomentar l’educació i el treball, aturar l’increment suïcida de la població i parar els peus als governs i grups fanàtics i integristes que porten dècades destrossant vides i impedint el progrés. O dues: marxar tots els occidentals del continent i no intervenir-hi en res, però alhora barrar el pas als que volen venir a Europa sense control i sense papers, de manera que s’haguessin d’espavilar com vam fer els europeus durant segles sense cap ajut extern ni interferències foranes. En poques dècades, la població africana no tindria més remei que espavilar-se, revoltar-se contra règims corruptes i supersticions absurdes, treballar, adquirir coneixements i crear tecnologia. Qualsevol altra opció passa per un degoteig incessant de persones –i de morts– cap a Europa que no beneficia ningú.