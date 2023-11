Cada any soc més gran, tinc més responsabilitats, més exigència en els estudis i sobretot més estrès i preocupació perquè el meu futur depèn d’uns resultats que tregui en exàmens.

Un sistema educatiu ha de ser dissenyat per garantir que els estudiants aprenguin de manera efectiva i puguin aplicar els seus coneixements, també és important trobar un equilibri entre les expectatives acadèmiques i el benestar dels estudiants. És fonamental tenir un currículum adequat per tal de preparar els estudiants per a les demandes del món laboral i social actual i no ens hem de deixar que els docents són un element clau en el sistema educatiu i la seva formació i bona preparació són essencials.