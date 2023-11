Fa poc més d’un any l’Ajuntament de Girona, que presideix el mai prou poc ponderat esquerrà Sr. Salellas, va decidir deixar escocells «per fer pedagogia de les plantes urbanes», seguint el model de París,Nantes o Amsterdam. En aquests moments, algunes s’han expandit en excés com és el cas de la placeta del carrer Migdia davant per davant d’una de les pastisseries més prestigioses del nostre país. Més d’un escocell ha esdevingut un amagatall perfecte per als ciutadans de dretes, en el cas –més que possible– que les coses s’emboliquin, políticament parlant, donat que en el desgovern del Sr. Sánchez tot pot anar a pitjor.

Ja he triat un escocell que sembla fet a mida per a la meva família (tres persones). Les herbes superen els dos metres d’alçada i l’escocell permet instal·lar còmodament una taula amb les cadires que facin falta. Però, com totes les coses d’aquesta vall de llàgrimes, el problema és evident en temps de pluja. Llavors tu i la resta de la família trenquen aigües per tots cantons, amb el perill cert d’arreplegar un fort constipat... amb conseqüències no gaire afalagadores.

Sigui el que Déu vulgui. Això sí, voldria deixar clar aquí i ara que un servidor és el primer que l’ha vist. Que ningú me l’agafi d’amagatotis, perquè el portaré a presència del senyor alcalde. I tothom sap que és un polític que no en deixa passar ni una, particularment si no són de la seva corda esquerrana. I un servidor, –per desgràcia meva o sort– de dretes i de tota la vida. Miri si ho veig complicat que aprofito aquesta avinentesa per posar l’escocell a lloguer. Un preu assequible per a tothom qui vulgui gaudir de la naturalesa urbana. Els interessats que no s’adormin, que ja m’han arribat propostes substancioses.