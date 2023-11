De la Catalunya del 1714 a la del 2023

Els actuals acords entre ERC i JxCat amb el PSOE pretenen tancar de forma definitiva amb un acord inequívocament històric el que s’anomena conflicte català, la llarga i lenta endurança, la incomoditat i desconfiança entre Espanya i Catalunya que, en determinats períodes històrics, s’ha manifestat esplèndidament per exemple en el temps de la República, quan presidia la Generalitat Lluís Companys, nogensmenys, després del cop d’estat militar del dictador Franco, va submergir-se i va quedar en estat latent en l’àmbit domèstic i en algun sector clerical tot insinuant-se tímidament en algunes institucions. Poques manifestacions de caràcter catalanista es van produir després de l’alçament armat.

El renaixement del catalanisme polític, l’oposició a l’Espanya centrípeta i autoritària, segons alguns historiadors, es va iniciar el 1960, en el Palau de la Música de Barcelona, quan un grup de joves es posaren a cantar El Cant de la Senyera del poeta Joan Maragall i es van tirar octavetes, redactades per en Jordi Pujol, qui va ser sotmès a un Consell de Guerra que el condemnà a set anys de presó.

Carles Puigdemont ho ha remuntat al 1714, a la Guerra dels Catalans i a l’últim episodi de la guerra de Successió Espanyola; la postguerra l’ha clos a ell a Brussel·les rubricant el que anomena «compromís històric» amb el PSOE.

Tanmateix, el 5 de setembre d’enguany Puigdemont també va recular a tres segles enrere, el 1714, per fer entendre que Catalunya està sotmesa i que de llavors ençà Espanya no ha parat de reprimir els catalans. Va convidar (referint-se a P. Sánchez) a retornar a la data en la qual Catalunya va ser vençuda per Espanya i començar de cap i de nou.

«Cal reivindicar no només la llibertat i la independència, sinó també la nació. Era el que defensaven els catalans del 1714 que van lluitar fins a l’últim dia, fins i tot quan no hi havia esperança de guanyar la batalla».

«Aquell fet llunyà determinà el moment històric de submissió; s’ha d’aprofitar el context (els 7 vots imprescindibles de JxCat perquè Sánchez continuï com a president) per adreçar el país; s’aposta per l’amnistia i el referèndum d’independència i tot plegat és un gran acord històric» (si en un acord no hi brilla l’adjectiu «històric» no és un acord).

La dreta o l’esquerra, el PP i PSOE, estan sempre fermament d’acord en la unitat d’Espanya, igual que altres partits; les coses són així i les concitadores declaracions de cessió són castells en l’aire, que només serveixen per engrescar als votants.

L’expresident de la Generalitat també el 5 del IX prometé que si donava suport al PSOE exigia l’amnistia i el referèndum d’autodeterminació com els dos elements més nobles i cabdals de la negociació. El govern de Madrid haurà de reconèixer el conflicte català i acceptar de ple que els catalans no se senten còmodes amb el tracte que reben.

Tant Puigdemont com Junqueras s’havien manifestat un munt de vegades contra el govern de Pedro Sánchez i ara sembla que la reticència davant d’un nou Pedro Sánchez s’ha vençut. El dia 8 de novembre del 2022 Junqueras va declarar: «Negociar amb l’Estat espanyol no té cap sentit perquè no és de fiar».

Les eleccions municipals del 28-M les guanyà la dreta: el PP i Vox. (Vox paradoxalment ha afavorit el PSOE i ha perjudicat molt el PP). L’endemà del 28-M Sánchez per sorpresa de tothom avançà les eleccions generals pel 23 de juliol i de nou el PP li passà la mà per la cara i s’imposà arreu, menys a Catalunya, on el líder, Salvador Illa, treu els millors resultats electorals històrics per al PSC. Pedro Sánchez podia esperar el mes de desembre per fer les eleccions, però li semblà que era millor avançar-les i ara advera que el recent pacte amb JxCat augura que hàgim entrat «en una etapa inèdita», que serà en realitat un déjà-vu. Tacticisme.

Molts ciutadans educats en una forma de fer política no entenen la nova, la que practica algun dirigent, com en P. Sánchez; si hem de buscar l’origen, cal evocar la formació del primer tripartit. La nit del 16 de novembre del 2003, P. Maragall estava a punt de dimitir després del mal resultat electoral que havia donat la victòria a l’A. Mas, però en Puigcercós, que havia fet números, li trucà per dir que no fes el ruc perquè ell seria el nou president, atesa la suma dels vots de tres partits ERC, PSC i Iniciativa.

Des de llavors qualsevol pacte entre estranys companys de viatge és previsible, per aquesta raó vaig escriure que en Trias no seria el batlle perquè Collboni ho aprofitaria. El pacte del PP i PSC per impedir que manés JxCat és la forma de la nova política, que respecta un ordre superior, que desdenya els separatistes anticonstitucionalistes.

Les paraules com les promeses verbals el vent se les emporta i ara recordar el que van dir els polítics el mes d’agost i el que ara diuen és ociós; el nou polític no és esclau de les paraules ni de la ideologia. El que importa i ho justifica tot és el poder.

Molts s’han escandalitzat per la forma d’actuar de P. Sánchez, que en l’anterior legislatura, el febrer del 2019, no li importava pactar amb Cs, i com que l’A. Rivera li va dir que no, s’amistançà amb Podem, malgrat haver dit que no dormiria si governava amb en P. Iglesias, però necessitava els seus 35 escons si volia governar.

Feijóo, en una intervenció al Congrés dels Diputats, va afirmar davant el possible pacte de Sánchez amb Aragonès i Puigdemont: «Veurem com s’escenificarà una gran mentida i jo ja sé quin dels tres és el mentider». Es referia a Sánchez i el seu poder de seducció que li permet pactar amb qui sigui a canvi de poca cosa com a recompensa.