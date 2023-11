Girona sempre sorprèn quan es descobreix. Només cal veure-hi la gran quantitat de grups de turistes que hi passegen pel barri jueu o que admiren la catedral a peu de la gran escalinata per contemplar-ne l’atractiu. Però Girona també ens agrada a aquells que la coneixem, tant, posem per cas, en passejar un matí de diumenge pel Call, com pel fet de poder fruir durant ben bé tot l’any de la seva activitat cultural oberta a tothom.

Ara tenim una altra raó per anar-hi perquè a la sala d’exposicions del Museu d’Història de Girona podem veure l’exposició «Girona, en pedra viva» fins al 31 de desembre. Dues persones que coneixen bé la ciutat ens mostren la seva visió de Girona. Eva Vàzquez ho fa a partir dels textos i Jordi Puig a partir de les fotografies. En una acurada presentació, tant a l’entrada i a la sala interior, s’hi van intercalant les imatges fotogràfiques de Jordi Puig i les imatges de textos literaris d’Eva Vàzquez. El gran format ajuda a poder veure-hi amb nitidesa cada detall de la Girona que ressalten.