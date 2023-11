Qui són ara els «pancarteros»?

Abans de les eleccions de 2004 José María Aznar va dir que hi hauria un govern del PP o bé una coalició de «pancarteros», de Zapatero, de comunistes i d’independentistes. Aquestes declaracions va fer-les el mes de març, poques setmanes abans que el terrorisme islamista perpetrés el pitjor atemptat que hi ha hagut a Espanya i en el qual van morir 191 persones a l’instant i unes 1.700 van resultar ferides de diversa consideració en trens de rodalies a Madrid. Després de l’atemptat ell i el seu ministre de l’Interior, Ángel Acebes, es van esforçar per dir que la massacre havia estat obra d’ETA. El mateix Aznar va telefonar alguns directors de diaris per dir-los personalment que allò era obra del terrorisme basc. Però de seguida es va comprovar que no, que havia estat una cèl·lula islamista i, a partir d’aquí, es van succeir manifestacions a tot l’Estat i hi va haver un moviment social de tal magnitud que les eleccions, que les havia de guanyar Mariano Rajoy, que era el candidat del PP que succeïa Aznar, les va guanyar el PSOE amb José Luis Rodríguez Zapatero.

El to de mofa que utilitzava el qui era el president del govern per referir-se als que es manifestaven, titllant-los de «pancarteros», contrasta força amb la imatge que ell mateix va oferir diumenge a la manifestació de Madrid, després d’haver arengat als seus seguidors dient «qui pugui fer alguna cosa, que la faci, qui pugui aportar alguna cosa, que l’aporti, qui es pugui moure, que es mogui».

Aznar treu foc pels queixals perquè Pedro Sánchez i el PSOE han pactat amb independentistes i nacionalistes catalans i bascos per assegurar-se la investidura que el seu deixeble, Alberto Núñez Feijóo, creia, abans de les eleccions, que tenia assegurada. I per si fos poc, Sánchez ha pactat amb els independentistes catalans una llei d’amnistia per esborrar les condemnes pel procés i, a més, millorar les condicions fiscals de la Generalitat. I això, segons Aznar, suposa trencar la unitat d’Espanya i la igualtat entre espanyols.

No pensava el mateix el 1996 quan necessitava els vots de CiU per governar, perquè va signar el Pacte del Majèstic amb el president Pujol, cedint el 30% de l’IRPF a la Generalitat; acceptant eliminar el Servei Militar Obligatori; suprimint els governadors civils i canviant la cúpula del PP català, perquè Aleix Vidal-Quadras, que n’era el president, era molt bel·ligerant amb els nacionalistes catalans. Tampoc pensava igual el 1998 quan, coincidint amb una visita de Iàssir Arafat, es va referir a ETA com el «moviment basc d’alliberament» i va dir que «si els únics que han estat inflexibles, immobilistes i irracionals prenguessin la decisió de deixar de ser-ho, de deixar la violència, jo sabria ser generós».

Aznar ha fet gala d’un transformisme polític difícil d’igualar. Durant el seu primer govern tenia la mà estesa per modificar el que convingués, per assegurar la governabilitat que només amb els seus diputats no podia garantir. En canvi, en el seu segon mandat, amb majoria absoluta, es va treure la careta i va aparèixer l’Aznar de la FAES que coneixem actualment.

Per molt que li pesi, quedarà per a la història la seva participació en la foto de les Açores on juntament amb George W. Bush i Tony Blair van pactar la invasió de l’Iraq, perquè els serveis secrets americans sostenien que Saddam Hussein tenia armes de destrucció massiva. Un fet que es va demostrar fals, tal com ja aleshores apuntaven les fonts dels serveis secrets espanyols. Al cap dels anys, Bush i Blair van mostrar penediment. Bush va dir que el major error que va cometre en els seus vuit anys de govern va ser fer cas dels informes del serveis d’intel·ligència que deien que hi havia armes de destrucció massiva a l’Iraq. Blair va demanar perdó en una entrevista a la CNN pels errors comesos en aquella invasió. En canvi, Aznar només va manifestar «tinc el problema de no haver sigut tan llest i no haver-ho sabut abans, però és que, quan jo no ho sabia, ningú ho sabia».