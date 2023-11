Vivim en una Rambla de Torroella de Montgrí des de fa 22 anys i cada vegada és més insuportable la deixadesa de l’ajuntament vers al nostre barri. Tenim plantats a la rambla alzines i roures, arbres de bosc que algun il·luminat de l’ajuntament va escollir i que sempre són plens d’estornells, tórtores i altres, una invasió a resultes de la qual tenim una rambla plena d’aglans que fan caure a la gent gran, a sobre, tot ple de resina dels arbres i merdes dels ocells que queden incrustades als cotxes i feina tens a netejar-ho. Unes rates com conills que corren sense cap por per la rambla i per sota les clavegueres menjant-se la fibra òptica d’internet i provocant avaries contínues i un ajuntament inoperant que diu que ara no es poden treure els arbres perquè val molts de calés, però això sí, ni els poden ni netegen la rambla, fins que els veïns anem a posar instàncies i després passen uns dies fins la pròxima vegada que ens queixem. Això és la cançó enfadosa i cada any el mateix fins que algú caigui i es faci mal de veritat. Una vergonya d’Ajuntament