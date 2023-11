És una realitat que per a l’ampliació de la Unió Europea (UE) tot són obstacles, però no hi ha alternativa a l’ampliació. La invasió russa d’Ucraïna, la creixent activitat xinesa al sud-est europeu, el brutal creixement de la Índia o la deriva aïllacionista als EUA són arguments poderosos per convèncer els europeus que, si mantenim, si mantenen el seu baix perfil geopolític actual, seran altres els qui decideixin per ells, per nosaltres, el futur, no ja del món sinó el del propi continent.