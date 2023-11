Millorar el sistema de transport a Girona és una necessitat imperant. Mirant cap a les ciutats de Dinamarca, podem trobar inspiració en com les bicicletes s’han convertit en una opció de transport clau. La clau rau en l’expansió dels carrils bici. Aquesta inversió en infraestructura no només crearia vies segures i àmplies per als ciclistes, sinó que també fomentaria un canvi en la cultura del transport.

Amb més carrils bici, no només s’estimularia l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport diari, sinó que també es reduiria la dependència dels vehicles de motor, disminuint la contaminació i el congestionament del trànsit. A més, això augmentaria la independència i llibertat dels joves que no tenen accés a un cotxe i volen tenir una forma barata i fiable de transport.