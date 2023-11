Per consell d’alguns amics he vist la minisèrie argentina Nada (Disney) i he entès la misèria de la crítica gastronòmica espanyola. Nada va sobre un crític gastronòmic de Buenos Aires a qui se li mor la minyona i contracta una jove uruguaiana, que amb la seva bellesa indígena i la seva humilitat pretén ser una metàfora de la simplicitat i la puresa. El missatge de Nada és populista, carrincló, per a gent que s’ha fet de l’alta cuina la més insubstancial de les idees. Un veu Nada, l’abast moral de Nada, la cantarella de Nada, el seu èxit i els que diuen que després de veure-la són millors persones, i és impossible no escoltar de fons el tam-tam de l’endarreriment. Nada és molt important per entendre que el tercer món no va fer-se en un dia, ni en dos, ni en tres. Hi ha hagut segles d’un treball fet a consciència.

El protagonista de la minisèrie és un frau perquè no té diners per anar als restaurants importants de la seva ciutat ni de la resta del món i no pot per tant posar-los en perspectiva, que és com es fa la veritable crítica gastronòmica. També la literària o artística. Un periodista sense recursos no pot escriure sobre els bons restaurants. La meva àvia ho sabia i em va llegar en vida una bella part de la seva fortuna perquè viatgés i conegués les grans cases i pogués escriure després sense fer el ridícul. Perquè als grans restaurants, per entendre’ls, no només cal haver-hi anat. Cal haver-los arrasat. I això només es pot fer quan ets molt jove i tens molta força, molta esperança, molts diners. No és una ostentació. És un mapa. I sense aquest mapa, et perds.

Jo vaig veure com la cuina francesa ho dominava tot i era la nostra manera de menjar, de pensar i de comportar-nos no només en una taula. Jo vaig veure una cuina que era la nostra manera de ser civilitzats fins que de sobte va arribar el Ferran amb una oliva esfèrica i un tall de parmesà i va fer miques el dogma i per primera vegada la gastronomia mundial va ser lliure de crear sense veritats prèvies al talent de cada xef. Va ser una revolució? Ho fou. Però sobretot va ser una detonació, un món que es va desfer de cop mentre un altre paradigma s’alçava i proclamava que la bellesa és infinita i que els únics límits són els de la sensibilitat i la intel·ligència.

Això és el que Nada no entén. Perquè no ho sap. Perquè no ho va poder aprendre. Nada exalta la simplicitat d’una sopa de ceba casolana. Folklore del subdesenvolupament. L’alta cuina té a veure amb la intel·ligència i no amb els productes, amb la intenció i no amb la procedència. Amb la ciència amb què es poden crear sabors, textures, colors nous i no l’agricultura, sempre igual i tan òbvia.

Però per entendre això cal haver crescut a El Bulli, i a tots els restaurants de la família d’El Bulli. Cal haver vist les destrosses que el nom d’El Bulli s’han fet arreu del món per entendre que la vulgaritat no pot ser un substitut pel talent. Cal haver vist la construcció per entendre la deconstrucció, i entendre la deconstrucció per no confondre-la amb què simplement se’t trenqui la truita de patata. Per tot això calen diners, calen molts diners. Calen molts avions, calen molts hotels, cal molt xampany i calen molts amics al voltant d’una taula perquè tota cultura és longitudinal i conversativa.

Sense diners no es poden fer les coses que costen diners ni molt menys escriure sobre les coses que costen diners. Sense diners, quan vols viure a la vora del luxe, només hi ha ressentits o corruptes, i sovint les dues coses van juntes. De fet, el ressentiment i la corrupció són una mateixa peresa, que és el més capital dels defectes. Aquesta trampa d’accedir com un polissó al luxe i pretendre encabat qualificar-lo ha donat de resultat una crítica gastronòmica mediocre i contrafeta, unes guies que només celebren el que entenen, i no entenen res, i és així que un país com Espanya que és líder al món en totes les manifestacions culinàries i gastronòmiques però no aconsegueix convertir aquesta superioritat en un sector de la seva economia precisament perquè li manca un discurs estructurat d’intel·lectuals rics, cultes i lliures. En un món en què els diaris prou en tenen de lluitar contra el naufragi de la premsa de paper, i que per tant no poden pagar les altes factures dels alts restaurants, o bé tens un crític gastronòmic que es pugui pagar els restaurants, i que se’ls hagi pogut pagar al llarg de la seva vida per formar-se, o estàs condemnat a publicar propaganda a preu de croqueta i mitja.

Instagramers, tiktokers i youtubers són els Oliver Twist de la nostra era. En lloc de robar mocadors i rellotges rapinyen sopars gratuïts als restaurants a canvi dels seus vídeos de tómbola de fira ambulant. Nada és la mandra del sentimentalisme lesionat, diabètic. La demostració que la bondat sense intel·ligència no té cap mèrit. Nada és la zona de confort del puré de patata i la carn arrebossada contra l’angoixa, el talent i el coneixement que van néixer a El Bulli i que tensen Espanya, il·luminant-la. Espanya i el món sencer.