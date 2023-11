És evident que la justícia espanyola no és el «cashondeo» que deia l’alcalde de Marinaleda, però tampoc és allò tan garantista i fantàstic que repeteix algun advocat que ha fet la carrera a distància i, probablement, no sap ni l’abast de la paraula

La Justícia espanyola té gravíssims problemes que fan que siguem la riota d’Europa, en aquest tema

No és només la falta d’organització, el baixíssim rendiment del personal auxiliar (recorden que no volien passar a dependre de la Generalitat, perquè tindrien el control més proper?). És, també, i sobretot, les ganes de fer coses «especials» i que parlin de tu: els casos dels Llarena, Lamela, Marchena, Garcia Castellón, etc. són realment esfereïdors i les barbaritats que han fet és molt difícil reparar-les. No és immoral que policia i Guàrdia Civil aprofitin per a detenir independentistes el dia que saben que hi ha un jutge de guàrdia d’ideologia «fatxa»? Un altre problema greu és que el català, en general, és emprenedor i està més per l’empresa privada i això fa que hi hagi pocs jutges catalans que, probablement , tindrien una visió molt més oberta i democràtica de la justícia.

Però el pitjor del cas és «l’obediència política»: el cas del sector conservador del CGPJ n’és un cas ben evident i vergonyós. Un jutge és un professional molt ben format. Tant costa deixar la ideologia a casa i jutjar sense cap tipus de pressió? I, en tornar a casa, recuperar la ideologia. De fet, molts professionals passen d’una empresa a la competència i, en general, són capaços de defensar, en cada moment, els interessos de l’empresa en què estan. Per què bona part dels jutges no són capaços d’actuar de forma independent?

És possible que el daltabaix de l’actual llei d’amnistia, faci reflexionar la judicatura … tant de bo! El que passa és que també podria passar al contrari; que, una vegada més, volguessin tractar la llei com la del «només sí és sí» i, aplicar-la, sense un mínim de sentit comú, buscant, només, desprestigiar el legislador.