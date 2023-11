Quina mala cara la del Rei divendres passat, a la jura de Pedro Sánchez com a president del Govern de coalició. No calia tenir cap màster en psicologia i comunicació no verbal per deduir del llenguatge corporal que estava de mala lluna. Amb el reial nas arrufat, mirava el socialista sense veure’l mentre aquest executava l’acte protocol·lari i no va fer ni la menor intenció de correspondre’l quan el recent reelegit li va dirigir unes paraules de cortesia abans de la foto. Una foto que si s’emmarca i es col·loca a la Moncloa s’haurà de situar darrere d’algun gerro voluminós, qui vol recordar tanta tensió i males vibracions. Qualsevol intuiria que al cap de l’Estat no li ha entusiasmat el resultat de la investidura que inicia un nou mandat en democràcia. Qualsevol pensaria que a Felip VI li agrada la fruita, que es diu en aquests temps en què els polítics injurien traient pit de la seva manca de filtres i s’envolten de hooligans molt maleducats que els riuen les gràcies. El Rei, fins ara un professional de la neutralitat, es va mostrar allunyat de la seva habitual temprança. Em pregunto què s’esperava. Potser el miracle matemàtic que no es va produir quan va encarregar formar una majoria a Alberto Núñez Feijóo, però a la inversa. Tan content i somrient que estava a l’aniversari de la Princesa d’Astúries, amb la negociació de Sánchez sobre l’amnistia als independentistes catalans ja vent en popa, potser confiava en un gir de guió que portés a un descarrilament com a Speed. El gran dia d’Elionor, la que feia cara de pocs amics era la Reina Letizia, i després vam saber per la premsa cortesana que havia passat mala nit pels nervis del moment. La meva mare acostumava a fer servir l’afegitó «com tres i dos són cinc» quan ens comunicava una decisió clara com l’aigua, i que no ens competia qüestionar. Que tres i dos són cinc i que el que suma escons governa és el que hi ha, amb morros o sense.

A qui anava destinat el missatge del nas arrufat és la pregunta. Imagino que al monarca no li han d’agradar els eslògans irrespectuosos que se li dirigeixen últimament a les concentracions davant les seus del PSOE. Veure persones embolicades en banderes vermelloses increpant-lo i posant-li malnoms lamentables a les xarxes socials constitueix un plat de mala digestió per a algú com ell, acostumat al respecte; per molt menys s’ha condemnat a presó un raper en aquest país. Però cal defensar la llibertat d’expressió sempre i tenir paciència amb els antisistema, que tan aviat cremen el mateix Sánchez en efígie, com treuen una pistola en una manifestació i s’enfronten amb violència a la policia, com signen un manifest jubileta colpista. Cal posar-los-hi a ells, la mala cara, perquè s’assabentin que tres i dos són cinc en les regles del joc. Aquesta vegada no només no han conquerit prou majoria, sinó que en les sigles més ultres han vist minvat el suport electoral, de manera que coincidir amb ells en contrarietat és complicitat immerescuda i un mal negoci. Estàvem molt pendents de llegir la faç de Felip VI a la jura dimarts dels ministres i les ministres del nou Govern, i quina gran diferència: un somriure. Algú que l’estima li haurà dit que ens havia deixat preocupats amb aquella cara de sentir-se tan a disgust amb la part de la normalitat democràtica que li correspon representar.