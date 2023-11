La idea que el món es trenca és una de les nostres visions favorites. Ens agrada entreveure crisis a l’horitzó. Quan es produeix un canvi inesperat, i no a favor nostre, és gairebé humà defensar que el món tal com el coneixíem, i com realment ens agradava, desapareix. Impossible viure sense l’afecció a l’exageració. La meva àvia va començar a dir «Em moriré» als quaranta anys, i ja mai no es va aturar. Va agafar-li el truc a la frase i a la vida. Quan la senties les primeres vegades t’esglaiaves, i intentaves fer-li veure -amb la mosca darrere l’orella- que li esperava una llarga existència. Amb el temps, i el costum, ja només li deies dir «Ah, sí?». L’any que ve farà 94 anys.

Cada cop necessitem més emocions fortes per suportar la vida actual. Triem l’eufòria de l’èxit, però si se’ns nega, ens emmotllem i juguem a estar profundament deprimits i ser fatalistes, després d’un disgust o mala notícia. És com si les penes també proporcionessin companyia. En un món on el raonament va perdre la batalla davant de les emocions, si no estàs eufòric, i tampoc vagament desmoralitzat, aleshores segurament estàs mort. Què hi ha de dolent a distingir una catàstrofe, un cataclisme, després d’un pla que no surt com es pretenia. Pitjor serà matar algú. La fi del món només és, diguem-ne, una opinió a l’aire, un gust personal, potser un piscolabis. Natalia Ginzburg explica a Léxico familiar que la seva mare, al mig d’una tarda avorrida, en què no sabia què fer per entretenir-se, de vegades es deia «si almenys tingués una malaltia bonica».

Quan a les teves esperances els hi tallen les ales en sec, què menys que deixar-se arrossegar per un desànim artificial, que de vegades pot fins i tot acabar en un «Adéu, món cruel». La sobreactuació és una troballa imperible, que ens empeny fàcilment a creure que, quan es perd alguna cosa, es perd tot. Però ja hem assistit massa vegades a la fi del món, i sabem que al cap de poques hores sona el despertador i, per desgràcia, cal aixecar-se.