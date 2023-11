Domènech i el PP de Figueres

Sense necessitat d’encarregar cap gran estudi sociològic a un politòleg d’aquests que trepitgen més els despatxos de les universitats que els carrers, és fàcil arribar la conclusió que a Figueres hi ha una important bossa de votants conservadors. En les darreres eleccions, les generals del passat juliol, les comarques gironines no van aportar cap diputat per al frustrat intent d’Alberto Núñez Feijóo d’arribar a la Moncloa. I no va ser perquè el Partit Popular no tingués uns bons resultats a Figueres: 2.160 vots. La segona força més votada a la ciutat, per davant de Junts i ERC i només per darrere del PSC. En canvi, dos mesos abans, el PP havia aconseguit 651 vots a les municipals de Figueres.1.509 figuerencs que al juliol pensaven que Núñez Feijóo seria un bon president per Espanya, no van creure que Àngela Domènech pogués ser una regidora útil per defensar la seva manera de pensar en els plens de l’Ajuntament. S’equivocaven? Veient la situació actual, no ho sembla.

«En vint anys de regidor, no he vist mai una regidora amb menys nivell que vostè», li va etzibar el portaveu socialista, Pere Casellas, a Domènech en el darrer ple municipal. Aquest dilluns, els regidors tornaran a la sala de plens de l’Ajuntament de Figueres per aprovar el pressupost de la ciutat de cara a l’any 2024. Domènech també hi serà. Però, segons el Partit Popular, la regidora no seurà a la seva cadira representant la formació conservadora que l’ha suspès de militància i ha nomenat una comissió gestora per dirigir el partit a la ciutat. Àngela Domènech podrà continuar sent regidora, perquè l’acta és personal i només ella hi pot renunciar. Però ja no representarà al PP ni tampoc, bé això tampoc ho ha fet mai, formarà part de l’oposició. Es podrà continuar limitant a aplaudir tot el que faci el govern de Jordi Masquef i criticant, això sí sense posar el seu nom, a tort i a dret en alguns dels «projectes comunicatius» al voltant de Figueres que alimenta a les xarxes socials. Mentrestant, els més de dos milers de votants del PP a la ciutat hauran de continuar buscant els seus referents en la política local. Per les (no) crítiques de Domènech és fàcil endevinar a qui els aconsellaria ella que votessin. És clar que crec que molts ja ho van fer en les últimes municipals.