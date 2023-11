La Marató sexual (i reproductiva) de TV3

La Marató de TV3, aquesta cosa que serveix perquè els ciutadans es rentin les consciències i el governet les mans, i perquè guanyin un bon sou els qui han trobat en això la seva professió, estarà dedicada enguany a «la salut sexual i reproductiva» (sic). La conjunció copulativa és molt adient tractant-se d’assumptes de la còpula, però aquesta «i» indica la suma del sexe i la reproducció, així que imagino que només els que practiquin totes dues coses, o millor dit, l’una amb l’objectiu de l’altra, seran protagonistes de la gran jornada solidària. Això en deixa fora els qui practiquen el sexe amb finalitat lúdica, sigui en companyia, sigui -snif- en solitud, que és la majoria de la població. Deu ser que els problemes de salut els pateix només qui folga amb persona de diferent sexe i amb l’objectiu de perpetuar l’espècie.

Tot i que de les seves pràctiques difícilment en resultarà un nadó, els homosexuals i els onanistes haurien de tenir també dret a ser part de la Marató. És cert que els primers són més proclius a patir malalties relacionades amb la pràctica del sexe que els segons, però mai se sap, s’han donat casos d’esquinços i fractures en ple plaer solitari, per no esmentar els fets -de tant en tant surten en la premsa- de pacients que van a urgències amb algun inversemblant objecte incrustat al recte, que ells atribueixen a una relliscada seguida d’una mala caiguda.

Les malalties contretes per pràctiques sexuals nefandes, fins i tot entre home i dona, queden també excloses de la Marató d’enguany, per impossibilitat reproductiva. Les infeccions antany tan habituals en locals de prostitució, tampoc entrarien en la llista, ja que ningú va de putes per a tenir fills, la nombrosa descendència de què gaudeixen avui dia aquestes professionals, és només metafòrica. En la meva opinió, tot això hauria d’incloure’s en el concepte de salut sexual, malgrat el poc interès reproductiu. Tal vegada es tracta de no cremar totes les naus enguany, i la Marató de 2024 estarà dedicada a «la salut sexual no reproductiva». O a qualsevol altra burrada. Tingui’s en compte que cada vegada queden menys malalties per les quals demanar diners als ciutadans, i no és cosa de repetir Marató, així que per a estirar el xiclet seria bona idea començar a dividir-les: càncer de pàncrees en senyores rosses, contractures musculars sofertes jugant a pàdel, miopia de capitans de navili, i així.

Segons he investigat, entre les nombroses malalties i trastorns que abasta aquesta Marató sexual (i reproductiva), figuren els problemes d’erecció. Que un problema d’aquesta índole és sexual, està clar, una altra cosa serà dilucidar si és també reproductiu. Per fortuna, les interminables i avorridíssimes hores de Marató de TV3 no només inclouen actes ridículs en escoles i un partit de futbol hereu del que disputaven durant el franquisme toreros contra cantants, sinó testimonis de primera mà.

- Bona tarda, Oriol. Abans d’explicar als espectadors els seus problemes d’erecció, pot informar si, quan els va percebre, estava intentant procrear?

- En efecte, era amb la meva legítima en etapa fèrtil, i no portava preservatiu (aplaudiments del públic del plató).

- Endavant, Oriol, no ens estalviï detalls.

Tinc a gala no haver donat mai ni un euro -tampoc una sola pesseta quan aquesta era la moneda, mirin si fa temps que dura aquest acte de caritat- a aquest xou, i això que a casa de la meva exmuller es considerava una tradició nadalenca a l’altura de fotre cops de pal al tió, i jo ni cas, tal vegada per això és exmuller. El fet que famosos i polítics atenguin el telèfon, més que animar-m’hi, em descoratja, temo que es posi al telèfon Laura Borràs, oferint-se per a fraccionar la donació.