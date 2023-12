El dilluns vam anar amb el pare de 84 anys a veure el Girona, i com sempre vàrem aparcar el cotxe a mas Gri, per agafar el bus. Quasi al final de partit em truca una agent de la policia de Girona i em diu que he d’anar ràpidament a treure el cotxe perquè fa nosa. Li explico que estic al camp i que el pare té 84 anys i que trigarem una mica. M’amenacen de fer «el que haguem de fer». Total, que marxem i agafem el bus, i quan arribem trobem una multa de 200 €. Tots els cotxes aparcats un al costat de l’altre, però el nostre mal aparcat... Els dels costats, igual d’aparcats, aquests sí estaven ben aparcats. La sortida amb cotxes col·lapsant. Tothom ja sap com està el pàrquing els dies de partit. Suposo que a partir d’ara s’haurà d’aparcar bé. Ja es farà la oportuna denúncia si no s’aparca com Déu mana ja que la llei està per complir-la. Salutacions.