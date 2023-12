Que el Girona FC està de moda no n'hi ha cap dubte. L'equip gironí, com se sap, amb un dels pressupostos més petits i modestos de la lliga ha estat capaç de ser líder solitari en tres de les catorze jornades disputades fins ara i de compartir lideratge amb Barça o Real Madrid tres setmanes més. Però l'èxit d'aquest equip no és només el seu lloc a la part més alta de la classificació, el verdader mèrit és el futbol que pràctica i que enganxa l'aficionat, tant el propi, com els de la resta de seguidors del món del futbol.

🌟 ¡El nostre 𝐓𝐎𝐏 𝟓 de novembre, segons puntuacions a @Sorare! 📊✨¿Quina carta t’agradaria tenir? 🤔💭



🕹️ Juga ja a Sorare i aconsegueix-les aquí: https://t.co/nBcg83mboo



🚀⚽ #Sorare #FantasyFootball pic.twitter.com/lK28bm9W40 — Girona FC (@GironaFC) 1 de diciembre de 2023 El resum de tot això, és que els de Michel són a hores d'ara colíders en punts, però líders en gols, són l'equip que més n'ha marcat en els catorze primers partits de lliga. Encapçala aquesta classificació amb 32 dianes, per 31 del Real Madrid, 30 de l'Atlético de Madrid i 27 del Barça, que són els seus més immediats perseguidors en aquesta faceta del joc i que són una bona manera de fer-se una idea de la brutal efectivitat que té l'equip, fruit del seu joc vistós, atrevit i d'atac. Com a exemple, en catorze partits, l'equip de Michel ha estat capaç de marcar cinc gols en dues ocasions, quatre gols en dos partits més, i tres en una ocasió. Per fer una comparativa, el mateix Girona FC va marcar 50 gols -18 més que els que porta ara-, en tota la temporada 17/18 que va ser la de l'estrena a Primera divisió i en la qual portava 28 dianes al final de la primera volta. El curs següent, el del descens, en va fer 37 -només cinc més que els actuals-, i que eren 21 jugada la primera part de la lliga. I ja en el curs passat i també amb Michel a la banqueta, el nombre de gols es va enfilar fins als 58, dels quals 27 van ser a la meitat del campionat. Segur que aquests 58 són una xifra que ja s'haurà marcat com a fita el mateix entrenador. Míchel: "Si Dovbyk no està al cent per cent, no jugarà" De fet, és possible que Michel s'hagi fixat els 74 gols aconseguits en la campanya 12/13 i que de moment són la màxima anotació en aquests quinze anys precedents a la LFP, tot i que cal tenir en compte que en aquella ocasió es van marcar el referit nombre de gols en quaranta-dues jornades i no en trenta-vuit que són les que té la Primera divisió. Aquests 74 gols són l'única vegada en quinze temporades que s'ha superat la setantena; en dues ocasions també es van superar els seixanta -63 la 14/15 i 65 la 16/17-; quatre vegades s'ha estat per damunt dels cinquanta gols finals i cinc cops per sota de la cinquantena. La xifra més pobra cal buscar-la en el curs 08/09, el del debut a Segona, quan només es varen marcar 43 gols. Tornant a l'actualitat, és difícil aplicar matemàtiques en aquestes qüestions del futbol, però si es fa, una simple regla de tres diu que si el Girona FC ha marcat 32 gols en catorze partits, el nombre de dianes al final de la lliga pujaria fins al 86. Com a referència, la temporada passada el Barça va guanyar el campionat havent marcat 70 gols; fa dos cursos, el va guanyar el Real Madrid amb 80 dianes; i en fa tres l'Atlético, amb 67. Ara poden completar la frase: si el Girona FC segueix al mateix ritme i fa 86 gols en tot el campionat...