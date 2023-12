Els alumnes catalans ja són com els danesos

Un informe que es digui PISA ha de sortir torçat per força, i així i tot, com que les nostres autoritats fan servir molts eufemismes per a valorar-ne els resultats, jo els ho resumeixo: els nens catalans són cada vegada més burros. Saltava a la vista, però està bé que ho confirmi un estudi elaborat per experts, per si els dubtes. Els pobres nens no en tenen la culpa, tots els nens neixen sense saber res, i és tasca dels grans ensenyar-los, cosa que fins ara, mal que bé, feia l’escola. Tampoc la tenen els professors, que fan el que bonament poden. La té un sistema educatiu, creat per uns polítics ignorants i afermat per uns pares sobreprotectors, que premia igual l’esforç que la indolència.

Els resultats a Catalunya han estat dels pitjors d’Espanya -que ja és a dir, ja que els d’Espanya són dels pitjors de l’OCDE-, especialment en matemàtiques i en comprensió lectora. Lluny de ser un fracàs, ha de considerar-se un èxit del Governet, perquè és el primer pas per a convertir Catalunya a la Dinamarca del sud que prometia el procés: els alumnes catalans ja tenen el mateix nivell de comprensió lectora davant un text en català o en castellà, que els escolars danesos davant el mateix text. Igualar-los en matemàtiques serà més difícil, de moment ens conformem havent aconseguit que, davant un paràgraf en català de Josep Pla, un xaval de Copenhagen i un de Girona posin la mateixa cara d’incomprensió.

No ha sigut fàcil arribar a aquesta meta, els poders públics s’ho han treballat de valent. L’Ernest, per exemple, va començar l’escola en un col·legi públic. Amb el pas dels cursos, vèiem estranyats que tenia gairebé vuit anys i encara no l’ensenyaven a multiplicar. Un dia li vam preguntar què havia fet a escola.

-Hem dedicat el dia a pintar un mandala.

Que bonic. A tan tendra edat, l’Ernest ja sabia fer coses que jo no he fet mai, jo ni tan sols sé el que és un mandala. A la meva senyora, en canvi, gairebé li va donar un atac, la molt antiquada ignora que el futur és dels mandales, que matemàtiques, geografia i ortografia de res serveixen, que amb mandales se t’obren totes les portes. Una altra mare, que en ser russa devia estar acostumada a plans d’estudi quinquennals i sense bromes, va preguntar a la direcció del centre per què el seu nen no aprenia.

-És que aquí prevalem que els nens siguin feliços.

Acabàrem, es tracta de felicitat. Gràcies a aquests mètodes d’estudi, els escolars catalans són els més feliços. Els més ignorants també, però això tant l’hi fot. Vam canviar l’Ernest de col·legi, és clar. Ara pagant, és clar. Vaig fer cas a la meva senyora en lloc de la política educativa del Governet, potser perquè és ella qui dorm amb mi i no la consellera d’Educació. A vegades em penedeixo d’haver claudicat, d’haver posat a la família per davant de Catalunya, segur que els nens danesos no saben pintar mandales, per fi els hauríem superat.

La Generalitat va atribuir els resultats de l’informe PISA a l’excés d’immigrants en les proves, deu ser que els immigrants són més idiotes que els autòctons, tot i que veient els nostres polítics, autòctons tots ells, no ho trobo possible. El problema no és aquest, el problema és que les proves PISA estan mal fetes. Si consistissin a pintar mandales, Catalunya seria líder. En lloc d’això, posen els escolars en situacions tan dramàtiques i estressants com saber matemàtiques i entendre el que llegeixen. Així no hi ha manera.