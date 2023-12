Fa temps que els mitjans de la comarca de la Garrotxa reflecteixen la mancança i deficiència dels transports públics de la comarca, però tampoc s’incentiva el transport en bicicleta, patinet o a peu. Som una comarca envoltada de natura on la prioritat és el cotxe, que alhora vol potenciar la mobilitat sostenible però també es plantegen restriccions d’ús per part de la institució pública en el centre.

Tot canvi necessita una motivació i un argument, és per aquesta raó que ens hem reunit diverses persones incentivades per la preocupació de la mobilitat a la nostra ciutat i la salut dels nostres fills. Clarament necessitem actuar i mostrar la necessitat d’un canvi.

El passat 24 de novembre vam passejar pels carrers d’Olot fent-nos veure sota la multitud de cotxes i trànsit. També vam gosar passejar pels carrers del centre d’Olot sense cap incidència amb els vianants. El que va presenciar la ciutat és només una actuació de la massa crítica. Us preguntareu què és la massa crítica, bé és un moviment present no només a Olot, sinó també a moltes altres ciutats, on només són persones físiques anant en bicicleta i utilitzant espai públic per reunir-se, gaudir i conèixer gent. Amb aquesta petita però cabdal acció estem manifestant que no només el cotxe és important a la ciutat sinó que calen canvis perquè el transport públic i la bici, per exemple, també ho siguin.

Esperem que aviat siguem més i junts reclamem el carrer esperant que la ciutat s’adapti més al vianant, al ciclista i al transport públic. Si volem canvis, cal actuar! Qui es vulgui afegir a la propera Massa Crítica tindrà lloc el proper 23 de febrer, a les 6 de la tarda, al quiosc de la plaça Clarà.