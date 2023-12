Si mirem uns anys enrere, el PP era un partit de dretes, com ara, moltes vegades prop de la dreta extrema, com ara, un partit corruPPte, com ara i en que molts dels seus, sentien nostàlgia del franquisme... com ara. Ara bé, tenia persones amb les que es podia parlar: Josep Piqué, Enric Lacalle, Enric Millo del primer temps, Ruiz Gallardón pare, Ruiz Gallardón fill, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca, el mateix Feijóo, etc. I era un partit clarament democràtic.

Què ha passat pel canvi a pitjor que acaba de fer? En primer lloc la «patacada» de les eleccions: totes les enquestes els donaven guanyadors, encara que fos amb l’extrema dreta, però, al final, res de res. L’espectacle del pobre Feijóo demanant ser investit va ser un altre error garrafal. Encara els quedava pensar que l’oponent no arribaria a posar d’acord tants partits «perifèrics»… però heus aquí que ho va aconseguir i va sumir al pobre PP en una sensació de desfeta total I, ara, què? La situació és tan greu i tan a prop de la falta de democràcia, que el pobre Feijóo ha rehabilitat, fins i tot, a la Cayetana que, a part d’inútil total, avança Vox per la dreta i, ell mateix, s’ha contagiat d’una actuació plena d’insults i, del que és pitjor, una política d’«espiada» a Europa…. «mireu europeus, què passa a Espanya!»… Quina és la solució? Jo ho tinc ben clar. Quan davant teu tens un maleducat el que has de fer és tractar-lo amb una educació exemplar. Quan davant teu tens una persona que només sap insultar, el millor que pots fer, és mostrar-li que aquells insults precisament l’hi convenen a ell … Mai posar-se al seu nivell. I, així, després d’alguns anys, el PP no tindrà més remei que tornar a ser un partit seriós i amb el que es podrà parlar... No només per part de Vox. La situació és tan greu que veiem com, fins i tot, una presidenta autonòmica fa gala d’un infantilisme mental gravíssim en fer-nos creure que va dir «me gusta la fruta», quan, en realitat, va proferir un insult indigne d’ella. I, això, ha estat motiu de conversa al Parlament autonòmic, a l’alcaldia, etc... com si no tinguessin res més important a fer. Tant de bo que aquest canvi es faci com més aviat millor, per a bé de tots els espanyols.