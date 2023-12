Obre el TN dient que segons l’informe PISA, estem davant dels pitjors resultats de la història a Catalunya. I immediatament unes declaracions establint una relació directa entre retallades i resultats, com si de manera evident i clara, fos directament proporcional.

Creure que tot es redueix a qüestions econòmiques és una visió simplista i reduccionista. Al meu criteri, i després de més trenta anys en el món de la docència, la base de molts dels problemes actuals té dos grans pilars dels quals caldria estirar: un menfotisme constant per una part important dels adolescents on tant se’ls hi en fot una cosa com una altra i, una estructura en el sistema que legalitza l’absolutisme per part de les direccions i l’administració. Res a veure, doncs, en tenir més o menys diners a la butxaca, que evidentment sempre van bé.