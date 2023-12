Fa dies Míchel va celebrar els cent partits que ha viscut a la banqueta del Girona FC, xifra que engloba totes les competicions oficials que l'equip ha disputat sota la seva direcció. Però pel que fa al campionat de lliga, el tècnic de Vallecas arribarà al centenari avui, en el destacat duel contra el FC Barcelona.

Aquesta és la seva tercera temporada a l'equip, de les quals les dues darreres han estat a Primera divisió. Això vol dir que d'aquests cent partits de lliga, Míchel n'ha dirigit 46 a Segona -quaranta-dos de lliga regular i quatre de promoció d'ascens- i 54 a Primera.

En la història recent i en color del conjunt gironí, que vol dir les setze campanyes que porta a la LFP, Míchel s'ha situat en el segon lloc del rànquing d'entrenadors amb més partits dirigits. La llista l'encapçala Pablo Machín amb un total de 183 encontres, sumats en les quatre temporades i mitja que va estar al capdavant de l'equip. En el seu haver, una salvació miraculosa l'any de la seva arribada, dues promocions, un ascens directe i una permanència en l'estrena a la màxima categoria.

Fins ara, en la segona posició d'aquesta llista i amb 99 encontres hi havia Raül Agné, l'home que va pujar l'equip a Segona A i que el va dirigir en la primera temporada en aquesta nova categoria, fins que va ser destituït en la jornada trenta-set quan només en quedaven cinc pel final de la lliga. Malgrat això, va tornar per portar l'equip l'exercici 2010/11 i l'11/12, on va tornar a deixar el lloc després de la vintena jornada. En total, els noranta-nou partits esmentats.

A partir d'aquí i fora d'aquest podi de tècnics que formen Machín, Míchel i Agné, els números ja baixen molt, essent Francisco el que estaria més a prop d'ells amb 64 partits dirigits. Rubi amb 46, Eusebio amb 38 -tots a Primera-, i Narcís Julià amb 33 serien els següents de la llista i ja amb registres molt més baixos s'hi troben Ricardo Rodríguez (18), Pep Lluís Martí (18), Javi Salamero (13), Juan Carlos Unzué (12), Javi López (11), Josu Uribe (11), Cristóbal Parralo (9), Miquel Olmo (3) i Juan Carlos Moreno (1). Entre tots sumen els 656 partits que el Girona FC haurà disputat entre Primera i Segona en aquestes setze darreres temporades, un cop acabi el matx d'avui contra els blaugrana.

Tornant a Míchel, per atrapar els números de Machín necessitarà completar el contracte que ara té amb el club gironí fins al 2026, que vol dir aquesta temporada i les dues següents. En canvi, només que completi aquesta temporada i la següent, ja haurà superat els 146 partits que portava acumulats fins ara a la LFP sumant les seves etapes al Rayo Vallecano (86) i el Huesca (60).

No es pot oblidar que abans de la seva experiència gironina, amb qui va aconseguir el segon ascens a Primera de la història del club, Míchel també havia ascendit els esmentats Rayo, la campanya 17/18; i el Huesca, la temporada 19/20. En ambdós casos va dirigir-los també a la màxima categoria, però ni a Vallecas, ni a l'Alcoraz va poder acabar la lliga, cosa que si ha fet a Girona on ha trobat l'estabilitat més absoluta.