No foren educats per ser afectuosos

L’experiència de la vida» i «parlar amb fonament de causa» eren les dues grans frases del meu pare, les que més vegades li havia sentit que aplicava igual per homenatjar a un seu amic entenimentat com a un orador que sabia el que es deia perquè parlava amb fonament de causa.

L’experiència de la vida era l’expressió més recurrent que encapçalava i tancava un bon consell, malgrat que havia estudiat poc, havia après molt en el llibre del món, en l’escola del carrer i dels cafès i havia viscut moltes situacions de les quals va aprendre molta experiència de la vida i jo no en tenia perquè era novell i em distreia massa llegint. La vida es construeix a base d’aprenentatges, un saber que posseeix la gent gran que ha viscut peripècies enriquidores, ja que si es presta atenció, de cada una s’aprèn una lliçó.

El meu pare es deia Antonio, però era popularment conegut com en Tonet, en Tonet de la Fàbrica, el nom de la botiga. Ell es considerava una bona persona, com tanta és la gent, que no ha matat, robat, ni segrestat a ningú per cobrar rescat, i com a jutge de pau (ho va ser durant més de vint anys), deia que impartia justícia, mogut per una actitud equànime i sense afavorir a priori a una de les dues parts enfrontades, encara que un dels dos fos un bon client de la botiga. S’imposava en determinades discussions per evitar que els barallats no acabessin en mans dels advocats i dirimissin el cas en un judici, malgrat el seu esforç alguns homes litigaven i els advocats es fregaven les mans.

Les controvèrsies les classificava en tres grups: el robatori de l’aigua dels recs, faldilles i pantalons i els canvis de termes de propietat. Res provocava més ira a un hortolà, que regava perquè li tocava el torn, que un espavilat li tallés del tot o li sostragués una part de l’aigua dissimuladament. En un poble que regalima aigua de tots els marges el problema no hauria d’existir, comentava. Els afers d’adulteri eren extrems: dramàtics o còmics. Solia posar pau entre els contendents, que no significa que arreglés el conflicte. El canvi de fites, que marquen els límits d’una propietat, podien acabar amb una rivalitat veïnal cruenta que es traduïa en baralles, si els litigants es trobaven cara a cara.

La vida ens ha ensenyat que mai hem de fiar-nos d’aquell que fa pública la seva bondat, talent, el do de gents, la riquesa perquè quan necessita publicitar-se és que té en el seu engranatge mental algun caragol desenroscat i si ho solemnitza és perquè vol convèncer que hem de modificar l’opinió que ens hem fet d’ell. «Lloa’t ruc que a la fira et duc», la versió catalana de «Dime de qué presumes y te diré de qué careces».

El pare va néixer l’any 1900 i morí de vell uns anys abans del nou mil·lenni. Des de la seva jubilació va viure a Girona, la ciutat més maca del món; cada dia sortia a passejar; si trobava alguna persona gran es parava a fer petar la xerrada. Fou un gran conversador, un enraonador infatigable, gens discutidor. No li agradava la polèmica sinó les plasenteries i amania les xerrades amb sucoses anècdotes que produïen la hilaritat dels receptors.

Un home eminentment pragmàtic que tocava de peus a terra i seguia diàriament l’actualitat. Llegia La Vanguardia i Los Sitios i mentre dinàvem feia algun comentari. A vegades no tenia prou temps per empassar-se tanta premsa i deia que «anava endarrerit de lectures», ja que encara havia de repassar diaris de dies anteriors.

Només una vegada a la vida, quan travessava un fort constipat, el vaig veure amb un llibre a les mans, Los cipreses creen en Dios. Un amic del pare l’enxampà: «Només els rics i els ganduls llegeixen llibres, tu què ets?». El pare li respongué «una persona malalta que farceix l’oci amb una novel·la, cosa que hauries de fer tu, que ja no et recordes de llegir». Pel poble corria l’anècdota d’unes filles que volien fer un regal al pare i quan l’estanquer proposà que compressin un llibre, s’hi negaren en rodó car el pare ja en tenia un.

Sastre i botiguer de professió, no obstant si se li presentava algun negoci l’aprofitava per guanyar alguns calerons. Un home de molta empenta, però amb sentit pràctic escoltat que li evitava embolicar-se amb afers exageradament arriscats.

Quan jo vaig néixer, ell tenia 46 anys, i a vegades el tracte no era patern filial sinó més aviat d’avi a net. Fou durant la meva infància una persona distant i encarregà a la mare la meva educació. Una vegada em queixava al meu germà Lluís que no havia rebut mai una prova explícita d’amor patern i amb molt de sentit m’explicà que tota la generació de la guerra d’edats aproximades, que havien viscut períodes molt dramàtics i carestia alimentària, estimar el manifestaven no amb petons, ni amb mots afables, sinó posant tiberi a la taula; per aquestes persones estimar significava que no et manqués un plat de patates bullides i un tall de carn. Vaig reconèixer que el meu germà tenia raó, de fet el pare em pagà els estudis de batxillerat en un internat i m’ajudà econòmicament quan jo era a la universitat.

Assegurava que dormia de pressa si hi havia necessitat i amb cinc hores de son feia la feina de vuit hores. No explicà la fórmula, però l’havia vist a les sis del matí més fresc que una rosa, només amb quatre hores dormides. «La son s’abreuja si hom l’accelera».

Em deia que s’han d’evitar els disgustos perquè no són bons, avinagren el caràcter i et fan estar de mal humor. Li preguntava si hi havia algun remei i em responia: «la millor fórmula per blindar-se és no pensar-hi». Que fàcil ho posava tot i com ens compliquem la vida.