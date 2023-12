Anar a veure teatre i no ser capaç d’apagar el mòbil, posar-lo en no molestar i mode avió després que t’ho demanin per l’altaveu, en facin broma els de la companyia i t’ho tornin a repetir és no saber ser públic de teatre. I us asseguro, per qui s’estigui atrevint a pensar que el problema de nou som els joves, que qui no respecta aquesta norma tan senzilla sol ser gent amb molts, moltíssims cabells blancs.

Ser públic de teatre és ser responsable i sobretot compromès amb el que passa. La gent que puja a l’escenari necessita oblidar-se que hi ets. No et vol sentir. Ni a tu comentant la jugada amb el del costat, ni al teu caramel per la tos, ni a la teva jaqueta, ni al teu cul pla removent-se a la cadira incòmode. Necessita que hi siguis, sí, però compromès. Callat, curós amb mantenir un clima on el que passa, passa a l’escenari, no a platea. On puguin donar-se silencis d’aquells que els que ens agrada el teatre gaudim, ens fan aguantar la respiració, ens fan omplir els ulls de llàgrimes.

El públic de teatre ha de ser conscient de l’esforç que fan les persones que pugen a l’escenari per oblidar que n’hi ha un centenar, dos, tres, cinc centes que estem allà mirant. Expectants. Necessiten tocar la nostra respiració concentrada en elles. Necessiten ser respectats. Com totes les feines del món. No, no sabem anar a teatre. Se’m menja la pena i sobretot la vergonya quan recordo que diumenge Julio Manrique ens va demanar silenci a 5 minuts d’acabar la funció. Trencant la quarta paret però sobretot, la seva concentració, la de la companya, el clima, la tensió del final. No ell, nosaltres la vam trencar. Amb telèfons mòbils que no paraven de sonar, amb xerrameques fortes i fora de lloc. Diumenge es va faltar el respecte a la companyia, a les treballadores de l’Espai Ter que programen obres professionals de la capital a pobles petits perquè en puguem gaudir totes i també, al públic que volíem emocionar-nos i ens trencava la màgia. Ens van robar la màgia.

I no puc evitar pensar que si els actors i actrius no fossin famosos potser això no hagués passat. Que les actrius anònimes, potser són més pobres però tenen un públic que tan sols és allà per l’espectacle. No per la foto del final, no per dir «jo hi era». I quina pena més gran pensar que la fama té dues cares i una pot ser que et porti un públic maleducat i això interfereixi en com fas tu la teva feina. Cost de vida, un guió brillant sota una direcció de Pau Carrió impecable, una interpretació magnifica i una posada en escena coreografiada fins a l’últim detall. Perdoneu per diumenge, no és culpa vostra i gràcies pel vostre art.