I doncs, què en fem de l’altre. L’altre quan l’alteritat completa es fa feixuga i no tens cap somni, cap il·lusió que no hagi estat crivellada. Què en fem de l’altre quan la vida ha caigut a trossos entre tu i ella, trossos de tu mateix fet miques que es confonen amb les seves restes. Què en fem de l’altre que havia de ser el nostre mirall i és la nostra penyora. L’altre humiliat als mateixos carrerons foscos que tu. L’altre de nits inconnexes i dies que fem d’esma. L’altre quan els retrets amuntegats són tot el que teniu a dir-vos i no voldries que fos així i que us estimeu tant ho fa encara més horrible. Què en fem de la idea del que podia haver estat, de les ganes de fer-se enrere i desaparèixer entre bambolines com si fos només una funció. Són només actors, la sang és inventada. Què en fem de l’altre quan encara hi és després de fer-nos enrere i de tancar els ulls molt fort i els tornes a obrir i no és un teatre.

No en fem res. Que vol dir fer-ho tot. Estimem perquè no reaccionem a l’angoixa ni al dolor. Estimem en el crit sense eco. No fer res vol dir dedicar-te el que em quedi de vida que no he esperat mai que fos gaire. No fer res és l’acte d’amor suprem quan els anys passen i s’obren els abismes insalvables. No fer res i no marxar mai del teu costat. No prendre cap decisió que no fos la que havíem pres d’abans. No queixar-se mai és un bon primer pas en la correcta direcció. No escriure articles com aquest és millor que escriure’ls. Acceptar el desànim és estimar. No tens el dret de viure la teva pròpia vida, tens el deure de viure-la. El deure de viure la teva vida, amb les teves eleccions, amb les teves promeses, amb el que com tu s’ha fet malbé però ho estimes perquè forma part de la teva mateixa humanitat o del que en queda.

A partir d’una edat el millor amor es fa no fent res i es diu callant. Calla, de veritat. Calla. Pensa el que vulguis, assaja el gran discurs però fes-ho en silenci. Calla. Sobretot, calla. A partir dels 50 un home és molt més amorós, més tendre i bo quan calla el que pensa que no pas quan ho diu. De fet és l’única possibilitat que tens de no ser un cretí: callar. Un home que calla i no fa res mentre la seva dona, al costat, parla i parla i parla encara més, i parla sense dir res, o dient coses que no poden ser menys importants, és el prototip d’home bo de 2023. És un gegant, és un ídol. L’home de màxima qualitat de la nostra era és el cap de família que calla i paga i no es mou ni un mil·límetre. Ell és el resum de l’audàcia, la meritocràcia, el que queda dempeus de l’Occident lliure i cristià.

Si et dessagnes en l’acte estèril una trencadissa provoca la següent i així et destrueixes i naufraga el que t’envolta. Tot el que tu ets llançat per terra com les ampolles trencades i les bosses l’endemà d’una revetlla. Vols fer alguna cosa i l’angoixa t’impedeix pensar. No ho facis. Pensa. Pensa i calla. I estigues quiet. Sempre la descobrim tard, l’heroïcitat de callar i no fer res. És modesta, cap endins, capvespral, però t’estalvia de fer el ridícul en un moment de la teva vida en què ja no disposes de la força que solies tenir quan eres molt més jove –o jove, per dir-ho potser d’una manera menys inexacta– i podies aixecar-te just després de caure.

L’altre sempre és decebedor. Nosaltres també som decebedors quan som l’altre. Però no hi ha camins fora del teu camí i això és important que ho entenguis, no tant per satisfer cap mandat moral com per no caure encara més baix. L’altre també ets tu i en la seva misèria hi ha compresa a la teva. És dolç quan arribes a entendre però d’una dolçor que només dura quan ho penses. Ara, per exemple, pot ser que pensis que tinc raó i creguis que sabent-ho podràs tornar-ho més amable. Creu-me, jo ho vaig pensar abans que tu i quan el que penses ho assages a la vida, la realitat et cau a pes i no pots defensar-te. Quan tornis a casa no hi haurà manera d’aferrar-te la idea i només queda el col·lapse.

És aleshores quan l’heroi calla i no es mou. És un heroi amarg. És un heroi trist, sense ovació al final de l’escena però que quan pensa en el que viu pot tenir la certa pau d’un sentit, de poder encara donar esperança i de no haver destruït la vida de les persones que estima. Que no et sembli poc. És el premi més alt al qual un home adult pot aspirar. Heroi del que no ha trontollat, heroi del que no has dit, heroi de la brutor que has acumulat i digerit, teva i de l’altre. Gira la clau, deixa la ment en blanc, és la teva vida i l’estimes. Esclar que l’estimes. On voldries anar si marxessis. Què et fa pensar que no coneixeries el mateix final, o pitjor. I ja serien dues històries desfetes amb totes les seves conseqüències. Entra a casa. Escolta el que et diuen, de vegades encara alguna llum es filtra pel que està esquerdat i és bonic recordar quan encara esperàvem que fos així sempre. De tota manera, tampoc no ho esperis. I doncs, què en fem de l’altre. Heroi opac del no fer absolutament res.