La força de la paraula contra la censura

L’esperit indomable d’un poble ressona en la seva llengua, en la seva cultura, en cada paraula escrita, cantada o explicada que transcendeix les generacions. Imagineu-vos l’astorament quan a Borriana, una administració a les mans de l’extrema dreta va decidir esborrar aquesta veu, retirant revistes en català de la biblioteca municipal i que es va materialitzar aquest dimecres amb l’anul·lació de les subscripcions a cinc publicacions. Un acte que crida a la nostra consciència col·lectiva, perquè què som sense la nostra llengua, sense la nostra identitat?

Però aquí rau la bellesa de la nostra resistència: la societat s’hi va alçar, cridant ben fort que el català no serà silenciat. Perquè qui de nosaltres no ha descobert el món màgic de la lectura a través d’una revista infantil? Qui no ha trobat una passió arrelada en les pàgines d’una publicació temàtica? Són més que paper i tinta; són la porta d’entrada al nostre patrimoni, a la nostra cultura, al nostre ser.

L’APPEC, l’entitat que agrupa els editors de revistes i mitjans digitals en llengua catalana, vigilant com sempre, es va posar al capdavant de la reacció, defensant la diversitat editorial dels Països Catalans. Els governs que busquen oprimir la nostra cultura s’han trobat amb una força imparable. A Borriana, la indignació pública va forçar un canvi de direcció, demostrant que la voluntat del poble no es pot ignorar fàcilment.

Però la lluita continua. En lloc de lamentar-nos, hem preparant una resposta colossal. L’APPEC, conjuntament amb la Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració de la Federació Llull, l’implicació decidida de la Generalitat de Catalunya, ha orquestrat la campanya de subscripcions més gran de la nostra història. I tenim l’ajuda de tots vosaltres. La campanya Més Fortes que la Censura implica que cada subscripció n’activa una altra, gratuïta, per a una entitat cultural o educativa dels Països Catalans. Serà un mar d’amor per la llengua que inundarà cada racó del nostre territori.

Perquè quan parlem de revistes en català, parlem de l’ànima d’una nació. I que això quedi clar: les nostres veus, les nostres revistes, són més fortes que qualsevol intent de censura. Això és més que una campanya; és un crit de llibertat. I amb aquesta unió, aquesta comunitat, demostrarem que som, i sempre serem, més forts que la censura.