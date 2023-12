Reformes a Montivili: Ara ja toca?

El Girona és líder de Primera Divisió. Míchel ha aconseguit que veure jugar l’equip sigui una autèntica delícia per a qualsevol persona que li agradi el futbol. I, el més important, el club ha fet que molts nens i nenes, ja no de la ciutat de Girona, sinó de les comarques gironines, no dubtin a posar-se la samarreta per anar a escola i deixar clar que ells «són del Girona». I això no és poca cosa en un país on el Barça ha tingut, té i continuarà tenint un pes molt important en la societat. Esportivament, la gestió dels actuals propietaris del club - del City Football Group a Marcelo Claure passant per Pere Guardiola i el seu entorn - és impecable. És excel·lent i mereix tot els elogis que està rebent. Però, i la patrimonial? Què passa si passem de la gespa a la graderia? Dels jugadors als aficionats? En una entrevista en aquest diari, l’expresident i impulsor de l’estadi de Montilivi, Benjamí Colomer, deia que «de moment, els senyors que hi ha a la propietat són magnífics; si acaben la seva obra i compleixen el seu projecte al club, seran els supermagnífics». I aquí hi ha el moll de l’os: completar el projecte. Anar més enllà del terreny de joc.

«La gent es pensa que no fem res, però és una inversió molt important», deia Delfí Geli, també en aquest diari, en una de les nombroses entrevistes que ha fet aquesta setmana. Res, no. Però poc, sí. El Girona, l’actual líder de Primera Divisió, l’equip que està en boca de tothom, arribarà al mes de juny havent estat quatre de les últimes set temporades a la màxima categoria, sense haver fet cap millora important a l’estadi. Si com a millora no s’entén desplaçar un grup de socis que portaven tota la vida als seus seients de tribuna per fer una nova i exclusiva fila VIP. Grades que no siguin desmuntables, més lavabos, accessos decents, bars... I, mirant més enllà, un major aforament que permeti acollir a la creixent massa d’aficionats que va guanyant el club. Fins ara, tot això no ha estat una prioritat per als propietaris del club. «La propietat té molt clar que s’ha de millorar l’estadi, que hem de tenir un camp de Primera divisió perquè la gent tingui les comoditats i els serveis que ara no té», sostenia Geli. Veient el que s’ha fet, no ha semblat mai que ho tinguessin així de clar. Ara ja toca?