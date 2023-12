El bon amic Àngel Ripoll, catedràtic de Literatura, és un lleial i just lector, que igual que em felicita, em critica severament si observa algun text confús o poc treballat literàriament. L’article que vaig publicar el passat dimecres parlava del meu pare i em va fer notar que escric sovint sobre el pare i poc de la mare, a qui ell va conèixer. Té raó.

No hi ha cap motiu per silenciar la mare, de nom Maria, no és cap oblit de la memòria, però sí que apareix poc comparada amb la meva germana Marianna o amb el pare. No me’n he descuidat, però he afavorit literàriament el pare. Una injustícia, que ara mateix corregiré.

I si em cal cercar una justificació pel suposat oblit diria que és per la vida social del pare, el que fos jutge de pau i conversés amb molts ciutadans, per contrast, la mare tenia gran presència domèstica i poca projecció pública. Un fet que es correspon al rol de la dona en el període franquista; l’esclat feminista va venir amb la democràcia.

No era una dona culta, no tenia massa temps per dedicar-lo a la mainada perquè en aquells anys no es podia perdre el temps educant. Mai em va explicar cap conte perquè anava tothora atrafegada i quan li demanava insistentment sempre em deia «Vet aquí que una vegada hi havia un rei del nas vermell que bevent de bota en bota, no en deixava ni una gota». També en sabia començar un altre que em feia riure: «En un castel·lo perduto entre boscos e jardinos tre gattis de pelo fino fachian mau, mau, marramiau!!».

Una frase terrible i existencialista de la mare era «La vida és la que no ens deixa viure», que posava l’accent en les necessitats creades, provocades pel consumisme i que se’ns imposen per poder viure en comunitat.

A les meves germanes: «Si no guanyeu diners, dependreu de l’home, heu d’estudiar i aconseguir una feina remunerada». La gran va fer la carrera de bibliotecària contra el parer d’alguns senyors i del rector, que van advertir al pare que s’equivocava atès que les dones han vingut a servir a cuinar, rentar i fregar. Així era el món de les dècades dels 40 i 50. Els pares eren moderns en molts aspectes.

Una vegada em van venir a veure a Arbúcies en Pep i la Montse, que anaven cap a Vic i farien nit a casa. Els vaig fer dormir al mateix llit. Dos dies després li vaig comentar a la mare que no estaven casats, ella em va dir que ho sabia i que no tenia gens d’importància.

No era culta, sabia llegir i escriure, però sí que era sensible a l’art i al cinema. Les millors pel·lícules eren les que denunciaven la barbàrie masclista, la situació de les dones víctimes de violència moral o física, dones interioritzades. Cintes que ens posaven davant dels nostres ulls la història d’una infeliç dona maltractada pels homes. Les que més van impressionar-la van ser dues de Fellini amb la seva muller d’actriu, la delicada Giulietta Masina, La Strada i les Noches de Cabiria; també El apartamento d’en Billy Wilder i Noches de vino y rosas d’en Blake Edwards. La més divertida La escapada, dirigida per en Dino Risi i protagonitzada per un simpàtic poca-solta, en V. Gassman.

La mare em va influir molt en el sentit que sempre procurés respectar i tractar la dona com una persona amb tots els drets i deures. Les pel·lícules que acabo de citar anys després les presentaria en sessions de cinema-fòrum en diferents poblacions de Catalunya i en algun moment de la presentació del film o en el col·loqui final comentava que eren les preferides de la mare i la raó de la seva predilecció.

Quan els meus germans, en Francesc i en Lluís, anaven al ball de nit sempre els deia que no fessin preu fet (ballar amb la mateixa noia) i que en traguessin a ballar quantes més millor, perquè eren clientes i la que no ho fos se’n faria. Ells feien el que els donava la gana, però la mare se n’assabentava i els renyava de valent.

Era una cuinera regular, no li agradava massa i el pare la felicitava cada dijous que feia arròs covat amb alguns mariscs; no vaig provar la bona paella fins que vaig anar a estudiar la carrera a Barcelona.

Els propietaris no li resultaven gens simpàtics, creia que era una injustícia social perquè eren paràsits que vivien de la suor dels masovers, treballadors, jornalers, llenyataires i carboners i quan plovia molt després d’un període eixut, em deia: «estan caient bitlles de mil pessetes en els boscos dels rics», en canvi, els empresaris, industrials, menestrals, pencaires i amables, eren els que li agradaven. També sentia admiració per les dones estiuejants i si eren espavilades i atrevides molt més, no suportava les fleumes, les bledes assolellades (així les anomenava) que sempre estaven al servei de l’home i quan aquest era una bestiola maltractadora encara sentia més antipatia perquè creia que era lícit i raonable revoltar-se contra el que es creu l’amo de tot.

La iaia Carmeta, la seva mare, quan jo era adolescent em va fer la confidència que les seves dues filles eren bones persones; tanmateix, poc canelleres. Tenia raó, la mare era bona a la seva manera, també m’hauria agradat que fos una mare de petons, moixaines i paraules acariciadores.

Més jove que el pare, deu anys menys, va morir abans. La seva vida quedà esquerdada per la guerra civil; havia estat un miracle sobreviure per les dificultats econòmiques i pel prestigi social ja que alguns familiars foren republicans.

Diria que, malgrat alguns disgustos, va viure bé i cofoia de la seva prole.