Durant el confinament la parròquia de Palamós retransmetia a través de un canal de YouTube la missa cada diumenge. Des de març del 2022 la varen deixar de retransmetre. Des d’aquí voldria demanar als responsables de la parròquia i al mossèn que fessin el possible per tornar-la a fer pensant en les persones que no poden sortir de casa o pel motiu que sigui no van a l’església. He trobat molt a faltar les homilies del mossèn i la manera de celebrar l’eucaristia.