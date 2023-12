Laura Calçada ha escrit un llibre sobre el temps que va viure a Nova York i he sentit que diuen que no li haurien publicat si no fos filla del seu pare, Miquel Calçada i Olivella, Mikimoto. Mira que es poden dir i escriure coses sobre la Laura, com sobre mi; mira que es poden traçar retrats devastadors si prens en consideració només una part de la història. Per què llavors cal recórrer a la mentida? M’ho pregunto quan llegeixo moltes de les coses que em diuen i em sap greu que ara li passi a ella.

El que ha destruït la Laura és la relació amb el seu pare. No el seu pare, a qui respecto i estimo, sinó la relació que pel que sigui han tingut. Es pot dir que si no hagués estat pel seu pare la Laura no hauria escrit aquest llibre perquè la seva vida hagués estat completament una altra. Però acusar-la d’anar de filla del seu pare és la típica falsedat catalana, tan grollera que ni tan sols fa l’esforç de semblar veritat.

La Laura viu a la seva manera i escriu el que li passa sense voler-se fer la important. De fet no crec que hagi entès ni digerit la majoria de les coses que li han passat i és per això que pot explicar-les amb tanta naturalitat i sense cap pedanteria. La intel·ligència no sol fer cap bé a la literatura perquè volent justificar-te o protegir-te t’allunyes del lector. Jo quan escric coses molt íntimes he de fer un gran esforç per no pensar i a la Laura aquest esforç no li cal.

M’agrada la Laura, m’agrada ella, voldria que li anés millor, però m’agrada com va al sacrifici, com es dessagna sense queixar-se, com es desfà i reneix, i si hi ha una part de malaltia, també m’agrada la malaltia, també l’estimo i tota ella em sembla una criatura no sé si dolcíssima però sí preciosa encara que sigui al preu d’un gran dolor. No crec que hi hagi cap escriptora catalana actual que li arribi a la sola de la sabata, les altres són massa pedants a canvi d’un talent que per molt que el pretenen no l’acaben mai de trobar. El gòtic fals de tantes dames. El drama inventat per fingir profunditat.

Et diuen que no t’haurien publicat aquest llibre si no fossis la filla del Miquel perquè no saben què dir-te.

Jo de vegades tampoc no sé què dir-te i llavors callo i et miro i t’estimo en secret.

No has deixat mai de sorprendre’m ni d’impressionar-me però no per les coses que fas o et passen sinó per com te les prens i perquè sempre saps mantenir encesa alguna llum. Tens més força que les drogues i les prens com jo em poso les ulleres –no perquè no m’hi vegi sinó perquè em fa mandra fixar la vista.

Tu saps que la gent té por del que no entén. Tu no t’entens, gaire, tampoc, però no t’has tingut mai por i t’has viscut donant-ho tot, com les persones que valen la pena. Quant al teu pare, és difícil ser una dona tranquil·la i centrada si el teu primer referent objectiu no hi és com tu voldries i no és el centre de la teva manera de mesurar-te amb el món i de la teva autoestima. Que això sigui cert no sé si el converteix exactament en culpable. T’anava a donar un consell però he pensat que és millor guardar-me’n perquè el meu pare va morir sense que tornés a parlar-hi. Tots estem trencats però tu ho expliques sense intentar tenir raó i això et fa millor que qualsevol dels que fan veure que escriuen però només es miren al mirall fent posats amb una roba interior que no és de la seva calaixera.

Ens vam conèixer a les Rambles. Jo sortia de Dos Palillos i tu anaves al psiquiatre. Podria haver estat a l’inrevés. No hem trobat mai una manera de relacionar-nos però tampoc de deixar-nos d’estimar. Ens uneix la mateixa destrossa i em fa gràcia quan ens insulten de la mateixa manera i sobretot la mateixa gent, el mateix tipus de gent. Sense aquesta gent no seríem nosaltres, tampoc, perquè també ens construïm per oposició. En algun moment vam voler no ser com ells i això ens va marcar tant com quan vam decidir el que volíem ser o fer. Em sembla que començo a posar-me pedant i preferiria no fer-ho, com a mínim parlant amb tu.

L’actual nivell de la literatura catalana fa plorar. Fa fàstic i llàstima. Primer ve el menyspreu i després les llàgrimes. No llegir res és el favor més alt que li pots fer a la literatura en català escrita des de fa anys. Només Valentí Puig i Enric Sòria escriuen poesia. La resta no sé de què estan parlant ni sé per quin motiu han pogut publicar els seus llibres, a totes llums descartada la hipòtesi literària. Jo no sé si Laura Calçada escriu bé però escriu de veritat. Jo no sé si la seva vida és interessant però és la seva vida i no una impostació o una teoria sobre el que hauria de ser la vida escrita per un que no ha tingut ni la valentia ni la generositat de viure per poder escriure.

Tots expliquem fracassos, és cert, però en el cas dels escriptors catalans penso que se’ls mereixen quan els llegeixo. Són culpables de moltes més coses de les que ells creuen i m’alegro de les seves desfetes: la literària i la mena de naufragi personal d’on intueixo que ve la seva obra tan pèssima. Quan et llegeixo a tu, Laura, sempre penso que m’agradaria que algun dia t’anés bé, tot i que no ho crec.