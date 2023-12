Prohibeix-me tot, papa

L’estat s’està convertint en la solució màgica per a tots aquells que han sofert l’absència d’una figura paternal. I és el que sol passar en els períodes on les llibertats estan consolidades: aquesta torna a ser odiosa i la seguretat es converteix en l’obsessió col·lectiva. No aprenem, però, que la prohibició no funciona i que l’únic que genera és ignorància i excés. No aprenem, tampoc, que la història ens demostra que quan es perd –no quan la tenim– és quan la sabem apreciar. En el moment que un pare –o una mare– et diu que si et veu fumar et castigarà, és quan neix el desig per fer-ho. Reuneixes els teus amics preadolescents, robes un paquet de tabac a algun familiar, i t’amagues en algun lloc per fer allò que t’han prohibit. Ens avisen les escriptures més antigues: Si ningú li hagués dit a l’Eva que no es podia menjar la poma, no se l’hagués menjat i continuaríem vivint en el paradís. Ens avisa la història recent: els tretze anys de llei seca van crear la generació més alcohòlica i perduda dels Estats Units. Però no n’aprenem. En comptes d’apostar per l’educació i la informació, continuem caient a la mateixa trampa de sempre.

Ara, un altra vegada disfressat de pare, l’estat proposa la prohibició del tabac en les terrasses dels bars. La solució és tan fàcil com quan un fuma i té a algun desconegut a prop, preguntar si li molesta. O quan un fuma i té un nen petit al costat, aixecar-se i fumar a un altre lloc. Sense que cap llei prohibitiva et digui el que has de fer a la teva vida. Se’n diu educació i funciona millor que la prohibició. Però clar, sense control, el papa estat està perdut. El més preocupant és el futur de tot plegat: aquesta pot ser el preàmbul de prohibir fumar a qualsevol espai públic, per arribar un dia –per què no– a prohibir els bars. Si s’empenyen segur que troben algun estudi científic que demostri que els bars fan mal. Això sí, abans que arribem a aquest punt, els amants del fum i dels bars amb carències paternals, demanaran que es prohibeixin els nens en aquests llocs defensant-se en què el seu bellugueig i els seus crits són perjudicials. Els daltònics es manifestaran perquè la gent no es pugui vestir de blau ni de vermell i finalment els que pateixen de migranya demanaran la prohibició de parlar. I allà estarà l’estat a dalt de tot del mont Sinaí, vestit de Jesucrist, amb els braços oberts i cridant-nos: «No fumaràs, no parlaràs, no tindràs fills...» i als peus de la muntanya es reuniran les masses que aclamaran al senyor. Al davant no quedarà res que s’assembli a la llibertat; només desolació i prohibició. Això sí, amb el bo cultural, el bo bus i 200 euros de regal a l’any. L’estat et dirà que és gratis, que ho paga ell, però realment ho estàs pagant tu. Com la manca de llibertat quan ens adonem que l’hem perdut.