Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de passar dos dies al Mobile World Congress, una fira que ha sabut mantenir un poder d’atracció descomunal al llarg dels anys. He parlat amb directius, alguns de gironins, però també amb congressistes d’arreu del món. En altres àmbits econòmics sovint trobes persones amb el fre de mà posat, aquells que, a partir de la seva experiència, anticipen crisis i horitzons pessimistes. Al Mobile, només hi he vist d’optimisme, i no serà perquè no sigui un sector que ha cremat milers de milions en tecnologies que ens venien com a disruptives (recorden el metavers?) i que no han acabat de trobar el seu lloc. Aquests dies, gairebé tothom, d’una manera o altra, parlava de la intel·ligència artificial i de com canviarà el món i la forma de treballar i relacionar-nos.

De les coses que m’han cridat l’atenció destacaria el fet que la presència de dones és més que escassa i que al 4Y4N hi ha una pila d’estudiants d’enginyeria d’universitats catalanes i de joves emprenedors amb ganes de menjar-se el món. Acabo amb la reflexió d’un periodista britànic amb qui vaig parlar l’últim dia: el mèrit del MWC és atraure cada any empreses i executius que representen tots els segments tecnològics i de la transformació digital d’una forma més coherent que a cap altre lloc del món. Que sigui per molts anys.