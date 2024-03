Que et diguin nena fins més enllà dels trenta

Es diu que les dones madurem abans, però no serà per què hem de prendre decisions prematures? Per què hem d'imposar el nostre caràcter perquè se'ns prengui seriosament? Per què se'ns qüestionarà només per ser dones i, encara més, si som joves? I aquesta continua sent la realitat de moltes de nosaltres.

Per exemple, quan noies del meu entorn van acabar la carrera i van començar la seva primera feina, no era suficient tenir estudis, màsters, ni ganes ni iniciativa; i és que per la visió de moltes persones no som només dones joves, sinó que continuem sent unes nenes fins més enllà dels trenta.

També hi ha altres dones joves que han volgut ser emprenedores i obrir la seva pròpia empresa i en comptes de qualificar-les com a valentes la gent qüestiona per què han decidit tenir un negoci en comptes de tenir fills, «que ja toca».

Per tot això, encara costa lligar el fet de ser dona, jove i capaç, com també ser emprenedora i mare o, senzillament, decidir no tenir fills sense ser jutjades. Simplement, moltes de nosaltres només volem ser dones joves amb veu, perquè ja va passar el temps del silenci. I per molt que en dies com el d'avui, 8 de març, totes puguem sortir al carrer a reivindicar-nos; és a la feina, amb la família o amb el nostre entorn on hem de poder parlar sense cridar, hem de poder entendre'ns sense qüestionar-nos i decidir sense desvalorar-nos.

Perquè les dones joves estem igual o més ben preparades per fer qualsevol cosa i, inclús, per la majoria, moltes vegades la balança hauria d'inclinar-se a favor nostre. Perquè tenir criteri no és tenir geni. S’ha de normalitzar que ser jove no resta capacitats sinó que en molts casos és un valor afegit.