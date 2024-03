Presidents

A l'hora de parlar de l'evolució que ha tingut el club en aquestes setze temporades que porta a la LFP, els avenços i les alegries no només han arribat en forma de consolidació esportiva i ascensos a Primera divisió, sinó també en l'àmbit institucional. La millor mostra d'això és el fet que Delfí Geli compleix enguany la seva novena temporada al càrrec de president, després que el club tingués fins a sis presidències diferents en les set primeres campanyes a l'elit del futbol estatal.

El primer president del Girona FC que va trepitjar la LFP va ser el recordat Josep Gusó, que havia agafat el càrrec el 2005. Sota la seva direcció, l'entitat va pujar a Segona divisió B la campanya 2006/07 i de manera consecutiva a Segona A el curs 2007/08.

Amb Gusó, el Girona FC va viure els dos primers exercicis a Segona A, que varen ser els que a nivell extraesportiu també varen servir per reconvertir el club en SAD, fet al qual s'estava obligat per llei. Un cop fet això, l'entitat va ser traspassada a Josep Delgado, que mai va exercir de president, càrrec que va ocupar Francesc Rebled durant uns mesos del 2010.

Després d'aquest impàs va accedir a la presidència Ramon Vilaró, qui al costat de Gusó ja havia estat peça clau en l'any de l'ascens a Segona A i en l'estrena a la categoria d'argent. Vilaró va exercir el càrrec des del 2010 al 2012.

La temporada següent, i després de la marxa de Vilaró, el va substituir Joaquim Boadas, qui només va estar en el càrrec el curs 2012/13. Va ser el preàmbul de la tornada de Rebled, que en aquesta segona etapa va liderar el club des del 2013 fins al 2015. Durant uns mesos d'aquest darrer any també va accedir a la presidència Patxi Otamendi, que va viure moments convulsos a escala institucional.

Després d'això, i ja amb l'arribada dels nous propietaris que havien agafat el relleu de Delgado en l'àmbit accionarial, la cara pública escollida va ser la de Delfí Geli, que exerceix en el càrrec des del 2015, complint en l'actual temporada el seu novè curs a la butaca central de la llotja de Montilivi.

Amb Geli s'ha fet possible que hagi arribat a la presidència algú que en el seu dia havia estat jugador del club i més tard entrenador d'equips de la base del mateix Girona FC. Més enllà, com és sabut, d'haver escrit una brillant carrera com a futbolista professional, que el va convertir en el segon jugador gironí amb més partits disputats a Primera divisió.

Però el gran element que aporta la presidència de Delfí Geli és la visualització que l'entitat s'ha establert en una línia sòlida i sense alts i baixos en l'àmbit institucional, un fet que permet que conjuntament amb el rendiment esportiu l'equip s'estigui consolidant entre els millors conjunts estatals.

A tot això, cal sumar-hi l'inici de les obres de la nova ciutat esportiva del club a Vilablareix i l'anunci que tan bon punt acabi l'actual campionat de lliga també començaran els treballs de remodelació i modernització de l'estadi de Montilivi.

