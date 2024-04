Un doblatge polèmic més

TV3, o 3Cat, com en diuen ara, va estrenar dilluns passat una nova sèrie, L’Acadèmia, i els números d’audiència han sigut bons, però les crítiques pel doblatge han tornat. Els cinc capítols de la producció, que també es pot veure a Prime Video, es van rodar majoritàriament en castellà, i per a l’emissió a la televisió pública catalana s’ha recorregut al sempre controvertit doblatge. No és el primer cop que els passa. La continuació de Cites va rebre també moltes patacades pel mateix motiu. Es perd un altre cop l’oportunitat de fer pedagogia de la versió original. Si hem de doblar una sèrie en castellà... com promourem que la gent faci com a la resta d’Europa, que consumeix sèries i pel·lícules en versió original?

Jo penso que si 3Cat roda una producció, ha de ser en català. I que si vol emetre’n alguna que tingui el castellà com a versió original, que també ho podria fer, no l’hauria de doblar perquè no té cap sentit. A més, com es constata a L’Acadèmia i Cites, el resultat és tirant a lamentable.

El que segur que no s’entén massa és que 3Cat promogui o participi en productes en castellà i que, després, per emetre’ls a casa seva, els hagi de doblar. No han trobat cap manera millor per exportar les produccions d’aquí?

