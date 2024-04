Una llei contra les mentides

Circula entre alguns seguidors del partit al Govern la idea de promulgar una Llei de Mitjans de Comunicació que sancioni les notícies falses amb fortes penes de multa als que les propaguin. Encara que pot ser que aquesta sigui també una notícia falsa; i no voldria donar idees als que manen.

Cal suposar que tan improbable mesura s’aplicaria només als mitjans: ja siguin els tradicionals, i als que han nascut a les xarxes cibernètiques. Si s’apliqués a les mentides explicades pels particulars, és molt de témer que una llei així posaria en risc de condemna el 99,99% de la població d’Espanya i potser del món.

Un estudi de la revista Journal of Basic and Applied Social Psychology va revelar, per exemple, que qualsevol persona diu dues mentides al dia de mitjana, encara que els més animosos arribin a sumar fins a vint boles diàries segons altres estudis. També és veritat que en aquesta enquesta es preguntava als presumptes mentiders, que bé podrien no dir la veritat en contestar.

Todo el mundo miente, es titula precisament el llibre publicat després de quatre anys de recerca per Seth Stephens-Davidowitz, analista de dades, professor i columnista del New York Times. A l’únic que li diem sempre la veritat és a Google, assegura. Les preguntes que fem al famós cercador són sempre vertaderes i responen a les nostres preocupacions més íntimes. A ningú més no les hi faríem.

Les raons per les quals mentim són de tota mena. Aquest Stephens-Davidowitz ha constatat que tant homes com dones tendeixen a exagerar el nombre de relacions sexuals que en realitat mantenen, per exemple.

Però no només això. L’investigador de boles assegura que en general les expliquem quan ens fan enquestes, fins i tot si són anònimes. Mentim amb la intenció de semblar millors del que som; i, ja posats a complicar la cosa, ens mentim a nosaltres mateixos.

Si això passa amb els ciutadans del piló, no costa gens imaginar que els seus representants al Congrés o al Consistori multipliquin per deu les falsedats. És fama que els polítics menteixen per tota la barba, segons aconsellava Maquiavel.

La mentida forma part de la feina de qualsevol governant que es preï de ser-ho: i hi ha dades que ho demostren. Un seguiment de les piulades de l’expresident americà Donald Trump, per exemple, va revelar que s’inventava una mitjana de 9,9 mentides cada dia. I sembla que aviat podria reincidir en el càrrec, si els seus votants persisteixen a ser enganyats.

El mateix passa a més modesta escala domèstica amb el president Pedro Sánchez, que gasta fama -justa o no- de dir habitualment una cosa i, poc després, la contrària. Una de les dues vegades ha d’estar mentint, per lògica. Seria, per tant, el menys interessat a ordir una llei que penalitzi els que incorrin en aquests, diguem-ne, canvis d’opinió.

És per això que la suposada idea d’aprovar una llei contra les mentides té tota la pinta de ser, en si mateixa, una altra mentida. No deixa de resultar un alleujament.

