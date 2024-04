Retorn al planeta dels simis

Ja fa alguns mesos que els mitjans de comunicació, arran de les informacions diàries que parlen dels conflictes armats més mediàtics que tenim ara sobre la taula (Ucraïna i Gaza), alerten, suposo que empesos pels interessos del complexa militar industrial, que cal augmentar els pressupostos de defensa i reemprendre la cursa d’armaments.

Fins i tot Josep Borrell, Míster PESC (l’Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors) amb la mala traça que el caracteritza, ha arribat a dir que per a pagar aquesta festa, fora bo treure al mercat una emissió d’eurobons que, segurament, donarien una bona rendibilitat i farien les delícies dels especuladors.

La primera ministra d’Estònia Kaja Kallas, també està a favor de construir una nova indústria de defensa europea. Per evitar la tercera guerra mundial diu, cal que Rússia perdi la guerra. Una teoria que no és compartida pels EUA que com hem vist recentment, bloqueja l’ajuda militar efectiva a Kiev i deixa que els drons iranians arribin cada dia tranquil·lament a Ucraïna, però impedeix que els mateixos ginys impactin en territori jueu.

Mentrestant es produeixen incidents de baixa intensitat (en termes militars) com l’atac islamista a una sala de concerts de Moscou, escaramusses perilloses prop de la central nuclear de Zaporija o el degoteig diari de baixes, sempre palestines, a l’extermini programat que es lliure al país dels filisteus.

Es torna a consolidar un món bipolar, al voltant de les dues grans potències militars, els EUA i Rússia, sota l’atenta mirada de Pequín. L’OTAN que recentment ha afegit nous socis a l’aliança, té al davant a Putin escortat pels aiatol·làs que gallegen molt, però que se saben infinitament inferiors, des d’un punt de vista militar, als falcons jueus que executen als comandaments de la guàrdia revolucionària quan volen i allà on volen sense que benauradament, Teheran tingui capacitat fins ara, de dur a terme una resposta militar contundent i sobretot efectiva.

Tot aquest soroll afavoreix que l’opinió pública occidental, no s’oposi d’una forma fefaent a l’increment exponencial dels pressupostos de defensa. Opinaires i tertulians ajuden a fer el brou gros, invocant, si cal, al mateix Nostradamus que diuen que per aquest 2024 va predir la sequera, l’abdicació del rei d’Anglaterra, la desaparició del Papa i un conflicte bèl·lic a gran escala.

L’astròleg de Sant Romieg de la Provença, no es va quedar curt i, en les seves previsions, no descarta que un dia d’aquests pugui arribar el judici final o que Déu enviï a algun emissari a expulsar els mercaders del temple, com ja va fer el seu fill a començaments de la nostra era.

I per alliberar-nos de tanta opinió mediocre i interessada que inunda els mitjans, recorrerem als clàssics. En aquest cas apel·larem a la saviesa de Tucídides, amb la seva obra de referència Història de la guerra del Peloponès (segle V abans de Crist). Aquest savi grec es considera que és el primer autor que va explicar amb un mètode científic una guerra, sense haver de recórrer a la influència dels déus.

Deia Tucídides que les guerres es produeixen entre estats que volen defensar-se d’agressions o bé que volen augmentar poder i territoris. Una afirmació tan vella com actual que val, en ple segle XXI, tant pel conflicte Russo-Ucraïnès com en el palestinoisraelià.

Quan deixarem de glorificar victòries, tant me fa si és Austertlitz, Trafalgar o Waterloo? Quan deixarem d’aixecar monuments als morts, coneguts i desconeguts? o arcs de triomfs erigits per a commemorar massacres d’innocents.

Cal el conjunt escultòric que hi ha la vell mig de la plaça de Sant Agustí? Si fins hi tot es diu si és un saldo que no van voler a Saragossa, una gran orb que, en qüestió de títols no es queda pas curta. Concretament, la ciutat de l’Ebre i la pilarica ostenta sis distincions honorífiques: molt noble, molt lleial, molt heroica, sempre heroica, molt benèfica i immortal.

Els hereus del segle XX, sembla que en l’actual centúria, no volem recordar horrors recents: Les dues guerres mundials, les conseqüències nefastes del colonialisme, els conflictes de l’extrem orient, les guerres d’Indoxina, Corea, Vietnam, ... el genocidi armeni, l’intent d’extermini jueu, les matances d’Indonèsia i Cambodja,... o el genocidi de Ruanda que es va endur per davant l’any 1994, al missioner de Navata Joaquim Vallmajó i Sala.

Conflictes ètnics i religiosos produeixen grans quantitats de morts i riuades de refugiats arreu. Recordo aquells anys que encara la gent anava al cinema, haver vist a ca l’Agustí (Multisales Catalunya), aquella famosa pel·lícula d’Stanley Kubric 2001, una odissea de l’espai, un film de culte que curiosament no va triomfar en els Oscar.

Aquella història del director nascut en el Bronx, comença amb una baralla entre un grup de primats que s’esbatussen de valent pel control d’una bassa d’aigua. En aquelles imatges, es veu com un simi, arrabassa l’os d’un animal mort i el fa servir per agredir als seus congèneres inventant, segurament sense saber-ho, la primera arma de la història.

Aquell objecte contundent, al final el llença el cel i va rodant de tal manera que en una metàfora de l’evolució, Kubric el converteix en una nau espacial. Avui sembla que els avenços científics, a tots els nivells, ens faran tocar el cel, però no ens equivoquem, aquesta modernitat aplicada a la indústria militar, cap a on en du?

Vers una millora de la raça humana, tant en la seva vessant racional com espiritual? o ens mena cap a una regressió distòpica que ens farà retrocedir en el temps fins a tornar arribar al planeta dels simis? Reflexionem-hi i obrem en conseqüència. No val a badar.

Subscriu-te per seguir llegint