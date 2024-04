Potser perquè hem anat perdent la capacitat de gestionar-lo, ocupem el temps amb més coses del que seria raonable assumir. Ens passa amb l’esfera íntima, que s’ha convertit en una agenda de compromisos ineludibles. Fins i tot el més petit dels ocis s’ha hagut d’adaptar a la tirania dels horaris i, quan l’exercim, pot arribar a semblar-nos una extensió de l’agenda i no l’acabem de gaudir com ens imaginàvem. Enllesteixes una cosa i ja penses en la següent; ets a un lloc i ja rumies en com arribaràs a l’altre. La realitat s’ha tornat rígida i inflexible, allò que es manifesta seguint uns números digitals i unes alertes virtuals. Però és que a més, oblidant-nos de posar les persones a l’equació, les agendes del món també s’han convertit en una espiral adotzenat i irrespirable. Mirem aquesta setmana, per exemple: desfetes esportives, Sant Jordi i inici de campanya electoral, a banda d’inclemències meteorològiques i les inevitables darreres hores. Hi havia tantes coses assenyalades als calendaris, siguin els propis o els col·lectius, que ha arribat a semblar que si el punxaves amb una agulla el món tal com el coneixem s’hauria acabat. Sonarà molt ingenu, però seria recomanable que ens plantegéssim fer una aturada en el camí. Primer, perquè els nostres cossos i les nostres ments amenacen de col·lapsar per pura saturació; segon, perquè en aquest món cremem més les etapes que no les vivim. No us sembla, cada dia que passa, que res del que fem és veritablement tangible? És a dir, que tot s’ha tornat flonjo perquè el temps, que és el que li donava sentit, no es viu amb la plenitud desitjada. Sempre ha passat que les esperes es palpen més que els fets en si mateixos, però ara és com si els esdeveniments se situessin al passat amb més rapidesa. És culpa d’aquesta mania a transformar els nostres dies en pantalles d’un videojoc en què la recompensa cada vegada sembla més lluny, i també perquè el món s’entesta a col·locar-nos més informació al davant de la que realment podem abastar. Diumenge passat vèiem a bona part de les cadenes els partits bascos parlant de les seves eleccions i demà ens endinsem a les nostres; ahir vivíem Sant Jordi i ara ja sembla que tot s’orienti cap a la proximitat de l’estiu. Aquest ofec d’estímuls, informacions i circumstàncies ens acabarà passant factura, principalment perquè, tot mirant cap a fora, ens perdem aspectes fonamentals de nosaltres mateixos. O potser és que alguns necessitem amb urgència que arribi el més semblant a unes vacances per abaixar el ritme.

