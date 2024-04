Carta a Xavi (2)

Temps enrere ja et vaig escriure una carta, però ara que sembla que a final de temporada deixaràs d’entrenar al Barça deixa’m, Xavi, que et digui alguna cosa més. Tot el que et vas guanyar com a jugador, prestigi, qualitat, admiració i reconeixement, ho has perdut en el poc temps que has estat a la banqueta. Ha quedat demostrat que això no és el teu. Vas ser un jugador reconegut mundialment, però, com a tècnic, has demostrat no servir. I segur que la teva feina no és fàcil. No pot ser que et passis tota l’estona a la banda protestant i, el que és més greu, proferint tota mena d’insults. S’entén tot el que surt de la teva boca quan, massa sovint, perds els nervis. No ets un bon exemple per a la mainada. No em serveix que diguis que vius els partits amb passió. Ja sé que aquesta comparació tampoc t’agradarà -com a jugador tampoc la suportaves- però la veritat és que Guardiola també demostra una gran emoció i passió durant els partits i no va insultant ni rebotint les coses com tu. Aquesta actitud t’ha fet mereixedor de diverses expulsions. I també hauries de tenir en compte ara que marxes que no es pot estar eternament en contra de la premsa o dels àrbitres. Ningú et té mania ni res. El que passa és que amb la teva manera d’actuar com a entrenador has decebut a molta gent del futbol.

Subscriu-te per seguir llegint