Prohibit dir «exiliats» als exiliats

La Junta Electoral insisteix en qüestionar el valor referencial dels diccionaris i utilitzar en el seu lloc les opinions lingüístiques de la dreta espanyolista. Ha prohibit que d’aquí a les eleccions els mitjans de la radiotelevisió pública catalana utilitzin els termes «exili» i «exiliats» per referir-se a la gent del Tsunami esdevinguda suspecte de terrorisme en plena tramitació de la llei d’amnistia. La Junta veu un biaix partidista en la tria de les paraules. Ara bé, el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, que és el normatiu per a la llengua d’ús de TV3 i Catalunya Ràdio, defineix «exiliat» com «que viu fora de la seva pàtria voluntàriament o per força», i és evident que Puigdemont, Rovira, Comin, els altres de l’1-O i ara els del Tsunami, se n’han anat a viure fora de Catalunya. Quant a «exili», la definició és «expatriació, voluntària o forçosa, especialment per motius polítics», així com «lloc on viu la persona exiliada». No hi ha dubte que l’expatriació de les persones referides té una motivació política i que, per tant, la paraula els és escaient. La Junta no ho veu de la mateixa manera i compra l’argumentari de Ciutadans, el partit denunciador, al que atorga més autoritat lingüística que als continuadors de l’obra de Pompeu Fabra. I quin és el gran argument del que queda del partit de Rivera, Arrimadas i Carrizosa, que amb aquesta darrera batalleta s’acomiada del personal abans que el 12 de maig li cantin les absoltes? Doncs que ells ho dirien d’una altra manera. Ells no parlarien d’exiliats sinó de «fugitius». (Potser dirien «fugats», que de fet és una expressió musical). I com que ells ho dirien d’una manera determinada, quan TV3 i Catalunya Ràdio ho expressen d’una altra se senten agredits i discriminats. Ja no es tracta d’esperar que els mitjans públics no cometin incorreccions; es tracta que adoptin fil per randa el seu llenguatge, que diguin el que ells dirien amb les paraules que ells utilitzarien. I ho exigeixen en nom dels zero diputats que estan a punt d’obtenir.

