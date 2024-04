La valentia de Laura Peña

L‘Uni Girona està disputant el play-off pel títol de Lliga Femenina. Diumenge a la tarda rebrà el Múrcia a Fontajau en la tornada dels quarts de final. I Laura Peña no hi serà. «Li he dit que miri Pasapalabra amb la seva àvia, que aprofiti el temps i faci allò que no pots fer quan ets esportista professional». Roberto Íñiguez és un entrenador molt exigent, amb la resta i, encara més, amb ell mateix. Però té clar que hi ha coses més importants que el bàsquet. Com cuidar-se d’un mateix. Guanyar diners, dedicar-se professionalment al que els apassiona, ser idolatrats per bona part de la societat... Tot això no és un passaport directe a la felicitat. Fins i tot, per als més privilegiats i milionaris. Ricky Rubio, Àlex Abrines, la gimnasta Simone Biles, la tenista Naomi Osaka... Tots ells, i molts més, en un moment o altre van fer com Peña i van dir «prou». Altres, com Andrés Iniesta o Bojan Krkicć, ho van acabar explicant més tard. Però, tots tenen un punt en comú. Entre ells i amb la resta de la societat: ningú és immune a patir problemes de salut mental.

«Fa uns anys que hi ha alguna cosa a dins meu que no està bé, que no funciona i que no em permetia fer i gaudir del que més m’apassionava». Aquest pas, reconèixer que no estàs bé, com va fer Laura Peña en un comunicat públic, és pura valentia. Quants futbolistes, no només Iniesta o Bojan, no es van atrevir a admetre-ho en el seu moment per por «al que diran» o a «mostrar-se febles». Futbolistes, altres esportius, polítics, dirigents empresarials o gent del carrer. Els passos fets per Ricky Rubio sent jugador de l’NBA o, ara Laura Peña a escala gironina, poden ser una gran ajuda per molta gent que, sense ser esportista professional, ni reconeixement mediàtic, s’atreveixi a admetre que ells «tampoc estan bé». I que necessiten parar. No de jugar a bàsquet professionalment, no de buscar medalles olímpiques com Simone Biles, no de jugar al Barça com Andrés Iniesta. Simplement, aturar les seves vides per cuidar-se a elles mateixes. Com està fent Laura Peña, mirant Pasapalabra amb la seva àvia o com li vingui de gust, perquè, com ha passat amb Ricky Rubio, si vol tornar a jugar a bàsquet serà benvinguda. I si no vol, no passar res. Hi ha coses molt més importants.

