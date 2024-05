La Girona sectària

Com que governar és més feixuc que fer d’activista i escriure tuits, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP/Guanyem), té una assídua presència a les xarxes socials. A vegades, va tan de pressa que es passa de frenada, com aquell dia que va escriure que «el feixisme és ben viu i la memòria històrica més necessària que mai. Aquesta matinada han arrancat la placa que vam instal·lar per commemorar els 50 anys de les detencions dels sindicalistes de la Torras Hostench. La denúncia i la investigació per trobar els culpables...». Ni denúncia, ni investigació, la placa se l’havien emportat uns membres de la brigada municipal per raons de seguretat.

Diumenge passat, l’endemà de la primera victòria del Girona contra el Barça a Montilivi i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions, Sílvia Paneque (PSC), va regalar una samarreta del club gironí a Salvador Illa, amb motiu del seu aniversari (quan a les passades eleccions basques va participar en un acte a Eibar, n’hi van regalar una del club guipuscoà, rival directe per l’ascens a Primera del seu equip, l’Espanyol). De passada, Paneque també en va donar una a l’expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que els acompanyava en un míting a Girona. La foto va circular per les xarxes. Hores després, Lluc Salellas, aparcant la seva funció d’alcalde per convertir-se en un hooligan, escrivia: «No us en fieu de qui llueix la samarreta del @gironafc avui, i no abans, perquè diumenge vinent són les eleccions. Preferiria que portessin la de l’Espanyol o la que sigui del seu equip. Serien fidels als principis i a les idees. I en política és important». Algú troba normal que un alcalde d’una capital com Girona escrigui un tuit tan fora de lloc, tan maleducat i tan carregat d’odi? M’agradaria saber si els ex del PSC que han donat suport explícit a l’actual equip de govern de Girona, i que en el seu moment van governar la ciutat amb un altre estil, comparteixen el sectarisme de Salellas a l’alcaldia de Girona.

Aquest mateix Salellas, tan prolífic a les xarxes socials per temes que res tenen a veure amb les seves responsabilitats, es va fer fonedís el passat 1 de maig quan els membres d’una de les entitats satèl·lit de la CUP, l’Ateneu Salvadora Catà, es va dedicar a fer pintades contra negocis vinculats al sector del ciclisme, mentre la policia local, que ell comanda, mirava cap a un altre costat. D’un temps ençà, la CUP i el seu entorn, partit al qual pertany l’alcalde Salellas, han iniciat una croada contra aquests negocis emergents de la ciutat. Van d’ecologistes i menystenen les bicicletes. «Colonització anglosaxona», ho han definit. Es veu que per a ells tot allò que no formi part de la puresa de les essències pàtries és colonització. Uns es queixen del que qualifiquen «turisme desfermat», els més ultranacionalistes de l’ús preferent de l’anglès, i d’altres que alguns cicloturistes vulneren les normes de circulació i de civisme, ignorant que, si fos així, correspon a l’alcalde ordenar un major control a la policia local. Semblen ser més partidaris de l’autarquia econòmica i de les polítiques reaccionàries.

Doncs, sí, l’alcalde Salellas encara no s’ha pronunciat sobre les pintades a establiments privats a la ciutat que ell governa (qui calla, atorga?), ni ha presentat cap denúncia com pretenia fer amb la placa que mai ningú no va robar. Va preferir que sortís la cap de Junts a l’Ajuntament, Gemma Geis, la qual després va rebre la resposta d’un destacat dirigent de la CUP, Albert Botran, acusant-la d’haver escrit «una carta oportunista i de vol gallinaci. Si les pintades fossin llaços grocs no hi hauria tant rebombori. Passa que la gentrificació i l’habitatge són també problemes reals dels gironins». Com que la CUP és una formació assembleària, ves a saber si era el mateix alcalde qui contestava a través de Botran.

Veient com les gasta l’alcalde Salellas, al final tots aquells que no siguin ultranacionalistes hauran de demanar un salconduit a l’autoritat competent, com en temps pretèrits, per fer qualsevol cosa a Girona. Es comença suprimint un símbol democràtic com la plaça de la Constitució i s’acaba governant amb mètodes autoritaris. Com va escriure George Orwell «el nacionalista no només no reprova les atrocitats comeses pel seu propi bàndol, sinó que té una notable capacitat per ni tan sols sentir-ne parlar».

Subscriu-te per seguir llegint