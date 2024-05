Començo per dir que em compto dins de la munió d’admiradors de Joan Manuel Serrat. I afegeixo que no té res de particular que hi hagi gent a qui no li agradi. Tots tenim els nostres gustos i simpaties.

Però avui vull reflexionar sobre els comentaris negatius que veig a les xarxes socials cada cop que hi apareix el nom del Noi del Poble-sec. Darrerament, llegeixo retrets pel fet que hagi estat distingit i hagi acceptat el premi que porta el nom de l’hereva dels Borbons. No m’hi entretindré perquè penso que els que exerceixen el seu dret a criticar-lo per això són persones que mai no tindran l’oportunitat de rebutjar cap gran distinció.

De què s’acusa Serrat en aquests comentaris? De ser un home d’esquerres? Són gent de la dreta que manifesten la seva antipatia? No em sembla que la cosa vagi per aquí. Posats a forçar la cosa podria pensar que com que Serrat té un clar passat antifranquista els que el critiquen són nostàlgics de la dictadura. Però, no. Seria exagerar.

En el seu currículum hi ha un fet cabdal l’any 1968 quan, en plena època franquista va voler cantar en català a Eurovisió. No crec que ningú dubti que, sabent com les gastava el règim en aquells anys, tingués els pebrots per a fer una defensa tan espectacular de la nostra llengua i acceptar-ne les conseqüències. En aquell temps, Serrat va començar a cantar també en castellà, la llengua de la seva mare (Por la mañana rocío, a mediodía calor...) i això el va convertir en un ídol a tots els països de parla castellana. El cantautor mai no ha deixat de compondre i cantar en català. On és el problema? On és la incongruència? Què no els agrada d’ell? Que patís exili? Que fos combatiu amb les dictadures llatinoamericanes?

Estic cansat de llegir comentaris, escrits amb l’estómac, de qui reparteix carnets de bons i mals catalans pel simple fet que Serrat, forma part de la meitat (com a mínim) de la gent de país que no és partidària de la independència. Greu acusació!

Potser qui més el critica és una àvia de la seva edat, a la que va enamorar quan tenien quinze anys, amb paraules d’amor senzilles i tendres. Ella, qui sap on és? Segurament es va casar, treballar i fer créixer fills i nets i es va convertir a l’independentisme veient TV3 en els temps del Procés. I no perdona el camí que ha fet aquell xicot de barri, mig xarnego, del que sovint en fer-se fosc i tancar el Facebook, de lluny li arriba una cançó. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

